Open Arms, parla pure Gasparri: “Con Salvini dovevano andare a processo anche altri del governo”

L’ex missino ora passato con Berlusconi: “Il processo ingiusto, sarà un luogo per una battaglia di verità”.

Stanno facendo stretta attorno al loro protetto, ma sarà soltanto la magistratura a decidere se in quell’agosto 2019 Salvini abbia o meno compiuto un reato.

Nel frattempo lo difendono come loro figlioccio: dopo la decisione di rinviare a giudizio l’ex ministro dell’Interno, si sono radunati a suon di dichiarazioni tutti i suoi cani da guardia.

A parlare anche Maurizio Gasparri, membro del Consiglio di Presidenza di Forza Italia.

”Se la magistratura dovesse essere coerente dovrebbe rinviare a giudizio con Salvini i membri del governo dell`epoca, che con lui, come si evince anche dagli atti parlamentari, hanno condiviso scelte e procedure. Se quella del Senato fu una scelta `politica`, a mio avviso in contrasto con i fatti, ma presa in una sede comunque politica, sulla base di opinabili valutazioni appunto politiche, meraviglia la valutazione della magistratura di Palermo. Anche qui la decisione rischia di apparire `politica`, in una sede però che dalla politica dovrebbe prescindere. Per Salvini, che nel merito ha mille ragioni, che io stesso ho argomentato in Senato da relatore, il giudizio, ingiusto, sarà un luogo per una battaglia di verità. Per il resto il libro di Sallusti sul caso Palamara ha detto parole definitive. Sulle quali il Parlamento dovrebbe riflettere e agire”.

(Globalist)