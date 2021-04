Situazione del Covid nel Lazio, 18 Aprile 2021

OGGI SU OLTRE 12 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-3.201) E OLTRE 15 MILA ANTIGENICI PER UN TOTALE DI OLTRE 27 MILA TEST, SI REGISTRANO 1.127 CASI POSITIVI (-251), 25 I DECESSI (=) E +1.140 I GUARITI.

DIMINUISCONO I CASI, I RICOVERI E LE TERAPIE INTENSIVE, MENTRE SONO STABILI I DECESSI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI E’ A 9%, MA SE CONSIDERIAMO ANCHE GLI ANTIGENICI LA PERCENTUALE E’ AL 4%. I CASI A ROMA CITTA’ SONO A QUOTA 500’ NEL LAZIO RAGGIUNTO IL TETTO DI 1,5 MLN DI SOMMINISTRAZIONI E UN CITTADINO SU CINQUE HA GIA’ RICEVUTO UNA DOSE DI VACCINO’

***VACCINI ANTI COVID: OGGI SUPERATA LA SOGLIA DI 1 MILIONE E 500 MILA SOMMINISTRAZIONI. SU SALUTELAZIO.IT IL CONTATORE GIORNALIERO DELLE VACCINAZIONI;

***MONITORAGGIO DEP – SERESMI: DEI CASI FINORA CONFERMATI L’ETÀ MEDIANA È DI 45 ANNI, EQUAMENTE RIPARTITI TRA MASCHI (48,7%) E FEMMINE (51,4%). I CASI CONFERMATI DA INIZIO EPIDEMIA SONO COSÌ DISTRIBUITI: IL 17,7% NELLA ASL ROMA 1, IL 21% NELLA ASL ROMA 2, L’10,2% NELLA ASL ROMA 3, IL 5% NELLA ASL ROMA 4, IL 9,3% NELLA ASL ROMA 5, IL 10,6% NELLA ASL ROMA 6, IL 9% NELLA ASL DI FROSINONE, IL 9,5% NELLA ASL DI LATINA, IL 2,9% NELLA ASL DI RIETI E IL 4,7% NELLA ASL DI VITERBO. IL 77,3% È STATO INDIVIDUATO DA ATTIVITÀ DI SCREENING E IL 22,7% DA TEST PER SOSPETTO DIAGNOSTICO. IL 93,6% DEI CASI ATTUALMENTE POSITIVI È IN ISOLAMENTO DOMICILIARE, IL 5,6% È IN RICOVERO OSPEDALIERO E LO 0,7% È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA. SI REGISTRA IL 79,9% DI GUARITI E IL 2,3% DI DECESSI;

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO 253 CASI E SONO SETTE I DECESSI NELLE ULTIME 24H. NELLA ASL DI LATINA SONO 112 I NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. NELLA ASL DI FROSINONE SI REGISTRANO 85 NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO, CONTATTI DI UN CASO GIA’ NOTO O CON LINK FAMILIARE. SI REGISTRANO SEI DECESSI DI 75, 80, 80, 83, 86 E 90 ANNI CON PATOLOGIE. NELLA ASL DI VITERBO SI REGISTRANO 30 NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. NELLA ASL DI RIETI SI REGISTRANO 26 NUOVI CASI E SI TRATTA DI CASI ISOLATI A DOMICILIO O CON LINK FAMILIARE O CONTATTO DI UN CASO GIA’ NOTO. SI REGISTRA UN DECESSO DI 85 ANNI CON PATOLOGIE;

***Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Nella Asl Roma 1 sono 211 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 287 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 188 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 100 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nelle province si registrano 253 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 112 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 85 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 75, 80, 80, 83, 86 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 30 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie”