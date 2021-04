Fornaro (Leu): “Riaperture progressive come annunciato da Speranza”

Per l’esponente di Liberi e uguali “Campagna vaccinale e calo dei contagi devono andare insieme ad un graduale ritorno alla normalità”

Il partito che ha espresso e riconfermato Roberto Speranza alla guida del dicastero della Salute, Leu, ha difeso il ministro dopo gli attacchi rivoltigli dalla Lega di Matteo Salvini ed ha ribadito l’importanza delle misure di allentamento annunciate oggi in conferenza stampa “Il ministro della Salute Speranza lo aveva annunciato ieri alla Camera: riaperture progressive, a partire dalle scuole.

I numeri dell’andamento della pandemia consentono di allentare le restrizioni, ma non possono indurre ad abbandonare un giusto atteggiamento di prudenza.

Campagna vaccinale e calo dei contagi devono andare insieme ad un graduale ritorno alla normalità, senza forzature propagandistiche.

Il partito delle chiusure a prescindere, infatti, non è mai esistito”.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

(Globalist)