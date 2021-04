Anguillara: incontro su “Raddoppio ferroviario e cavalcaferrovia”

Si svolgerà oggi un importante incontro, diretta zoom aperta a tutti, in cui si farà luce sulla annosa vicenda del raddoppio ferroviario e cavalcavia; il gruppo tecnico di Sinistra in comune ha predisposto alcune “osservazioni” al piano, e ne discuterà con i cittadini

Come anticipato qualche giorno fa (https://fuoridalcomune.net/…/raddoppio-della-linea…/) il gruppo tecnico di Sinistra in comune ha predisposto le osservazioni al progetto di raddoppio della linea ferroviaria nel tratto Cesano-Vigna di Valle e al cavalcaferrovia sulla via Anguillarese.

Invitiamo, per questo, la cittadinanza a partecipare all’incontro via Zoom, venerdì 16 aprile 2021 alle ore 19.

Durante l’incontro verrà illustrato il contenuto delle osservazioni al fine di verificare l’adesione di cittadini e/o associazioni e raccogliere ulteriori indicazioni e proposte.

Lo scopo di questa iniziativa é quello di colmare il vuoto istituzionale intorno a questo importante progetto fornendo informazioni ai cittadini e, al contempo, formulare dei suggerimenti e segnalare delle criticità prima che lo stesso venga definitivamente approvato. Riteniamo, infatti, che il progetto (importante per la collettività) presenti degli elementi da attenzionare al fine di migliorarne l’impatto sul tessuto urbano ormai consolidato della zona in cui le opere dovranno essere realizzate.

Per partecipare all’incontro scrivere a sinistraincomune.anguillara@gmail.com.

Comunicato di Sinistra in Comune – Anguillara