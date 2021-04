Accusati di aver somministrato il vaccino ai propri familiari: indagati 15 tra medici e infermieri

‘Furbetti del vaccino’ scoperti dai Nas di Cagliari: indagati per abuso d’ufficio e peculato

La corsa al vaccino è veramente molto serrata, ma dobbiamo lasciare spazio a chi ne ha certamente più bisogno di noi, quelle categorie ritenute più fragili.

Prosegue la lotta ai ‘furbetti del vaccino: quindici persone (tra medici e infermieri) sono state indagate per abuso d’ufficio e peculato, per aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari (non rientranti tra le previste categorie aventi diritto), abusando della propria posizione.

Lo sottolineano i carabinieri del Nas di Cagliari che hanno notificato, dalle prime ore della mattinata, gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica di Oristano.

(Globalist)