Roma, camion finisce in una voragine a Colli Portuensi. Chiusa la strada

Anche un’auto è in bilico. Sul posto i vigili del fuoco per tentare di rimuovere le vetture

Ancora voragini in città.

L’ultima – con un camion che ci è sprofondato dentro – si è aperta questa mattina in viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 38, in direzione di viale Isacco Newton e a pochi metri dall’incrocio con la circonvallazione Gianicolense. La strada è stata chiusa dalla polizia locale di Roma Capitale.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Oltre al camion, sprofondato nella voragine, una automobile argentata è in bilico. Ora si dovrà trovare il modo di rimuovere le vetture, ma facendo attenzione a non far spaccare ancora di più il manto stradale.

Nelle scorse settimane e nei mesi precedenti altri problemi avevano creato disagi ai cittadini del quartiere. Il 4 marzo, a poche decine di metri dalla voragine, l’asfalto si era spaccato a causa di un geyser alto diversi metri, al centro della carreggiata, sulla circonvallazione Gianicolense, all’altezza di via Zambarelli.

Era accaduto durante dei lavori di Acea che prevedono la sostituzione dell’impianto idrico. Una soluzione simile si era registrata qualche settimana prima: il 12 febbraio, una condotta dell’acqua è scoppiata in largo Oriani, provocando anche in questo caso un’enorme perdita.

Era “successo durante dei lavori agli impianti e la squadra di tecnici sta lavorando dall’ora di pranzo per sistemarla”, aveva spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici del municipio XII, Valerio Vacchini (M5S). E tra il 2019 e il 2020 si sono aperte voragini su via di Monteverde (fra viale dei Colli Portuensi e largo Alberto Pepere) e in via Ottavio Gasparri. Nel 2018 i vigili del fuoco avevano “individuato” una maxi voragine sotterranea di trenta metri quadrati circa.

(La Repubblica)