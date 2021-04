Paghi oggi e mangi “domani”, ristorante romano lancia i buoni pasto per sopravvivere alla crisi

Dei voucher da acquistare oggi per poterne usufruire senza scadenza appena i ristoranti potranno riaprire. L’iniziativa di un ristorante nel centro di Roma

Un progetto solidale per superare la crisi e ripartire. E’ questo l’obiettivo di “Un buono pasto per un Pasto Buono”, iniziativa lanciata da Antonio Russo e Maria Soldatova, proprietari del ristorante Agroldolce, in pieno centro di Roma.

Non un dining bond, ossia di un voucher che permette di acquistare un pranzo o una cena a un prezzo vantaggioso e da spendere in futuro, ma si tratta più semplicemente di un “buono pasto” che il ristorante propone ai romani.

Situato alle spalle della Galleria Sordi a via del Corso, Agrodolce è tra i ristoranti che stanno conducendo in prima linea la loro battaglia contro la crisi al grido di #iopro e ha ideato una proposta per ricevere un segnale di vicinanza dalla clientela affezionata e non solo.

Il cliente sceglie il buono, lo acquista aiutando in questo modo il ristorante e ha modo di usufruirne senza scadenza in futuro. “Oltre a essere un modo per ricominciare a pensare a un po’ di normalità con un gesto concreto – sottolineano i proprietari del locale, Antonio e Maria – non nascondiamo che acquistare un Buono pasto Agrodolce sarebbe anche un grande aiuto economico per noi!”.“

(RomaToday)