Biblioteca della bicicletta: una importante e bellissima iniziativa a Trevignano Romano

E’ stata inaugurata, Domenica 11 Aprile, la sede di Trevignano della Biblioteca della bicicletta intitolata a Lucos Cozza.

La Biblioteca della bicicletta è stata fondata nel 2013 a Roma, con l’inaugurazione di una prima sede nell’ex Cartiera Latina, nei locali del Parco Regionale dell’Appia Antica, cui è seguita una seconda, sempre a Roma, alla casa del parco alla pineta sacchetti; ora la terza sede a Trevignano.

L’iniziativa è nata da un’idea di Fernanda Pessolano, che con la sua associazione “Ticonzero” promuove e organizza da anni varie attività culturali perseguendo i valori della mobilità sostenibile, di cultura dello sport e dell’educazione ambientale.

E’ la prima esperienza di questo genere in Italia e anche in Europa, ed è stata dedicata a Lucos Cozza, archeologo e ambientalista che per tutte le sue attività si spostava in bicicletta.

«In questi anni la Biblioteca della bicicletta ha promosso e partecipato a svariate iniziative: festival e rassegne, laboratori e incontri, mostre e pedalate; è stata presente in scuole e biblioteche, al Giro d’Italia e al Giro d’Italia Under 23, alle ciclostoriche e ai cicloraduni.»

Sicuramente un arricchimento per il nostro territorio.

La sede è presso il Centro Parrocchiale Santa Maria Assunta – Via Giuseppe Garibaldi 127.

Orari di apertura: mercoledì dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 13.

Nel video Marco Pastonesi, scrittore e giornalista della Gazzetta dello Sport, presenta brevemente la Biblioteca della bicicletta di Trevignano

<iframe width=”805″ height=”453″ src=”https://www.youtube.com/embed/L90BCr3c5CE” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>