Istituto Comprensivo di Bracciano: Corsi di recupero e potenziamento

Subito dopo gli scrutini del primo quadrimestre e la conseguente “pubblicazione”, sul Registro Elettronico, delle pagelle relative alla prima porzione di anno scolastico, una rapida nonchè accurata ricognizione, da parte dei docenti, delle insufficienze dagli allievi riportate, ha permesso all’Istituto Comprensivo di Bracciano, attraverso una decisione collegiale su proposta della dirigente, professoressa Lolli Lucia, di organizzare corsi di recupero gratuiti per permettere agli studenti che avessero riportato valutazioni non sufficienti, di colmare le lacune riscontrate nelle singole discipline.

Destinati agli alunni di seconda e terza media, i suddetti corsi di recupero, organizzati grazie alla disponibilità all’insegnamento pomeridiano, su piattaforma di Istituto, di docenti interni di Matematica, Inglese e Francese, hanno avuto luogo, on line, in cinque incontri avvenuti durante il corso del mese di Marzo 2021.

Oltre a voler guidare gli alunni bisognosi, al recupero delle carenze riportate in pagella, in modo da agevolare il raggiungimento del loro successo formativo a fine anno scolastico, contemporaneamente ai corsi di recupero on line per i vari gruppi di allievi , il plesso “S. Giovanni Bosco”, ossia la scuola secondaria di primo grado dell’I.C, attingendo alle preziose risorse di docenti interne, laureate ed abilitate all’insegnamento in lettere classiche, accogliendo l’ encomiabile proposta della Dirigente Lolli, ha pensato di organizzare anche, a partire da lunedì 12 Aprile 2021, corsi di potenziamento ed avvicinamento alle lingue greca e latina, gratuitamente destinati agli allievi delle classi terze.

Organizzati in due gruppi distinti che frequenteranno on line il lunedì ed il giovedì, con cadenza settimanale, i ventisette studenti di terza media che hanno fatto richiesta di un insegnamento propedeutico del latino, non solo verranno proficuamente avvicinati allo studio di questa lingua in vista del percorso liceale scelto, ma saranno destinatari anche di un’attività di approfondimento e potenziamento dell’ italiano come lingua madre, con il preciso intento di operare, attraverso una proposta extracurricolare di qualità, una valorizzazione delle eccellenze presenti nella nostra scuola.

Degli studenti che hanno fatto richiesta di partecipare ai corsi di potenziamento attraverso la didattica propedeutica alla lingua latina, nove hanno inoltre domandato di poter partecipare anche a lezioni on line, successive alle cinque previste per latino, di approccio alla lingua greca.

Partiranno quindi prossimamente e successivamente alle lezioni di latino, almeno tre lezioni on line di attività propedeutica allo studio del greco, per gli alunni che ne abbiano fatto richiesta, iscritti, il prossimo anno scolastico, al liceo classico.

L’ Istituto Comprensivo di Bracciano, da sempre enormemente attento (ed anche nell’anno scolastico in corso, purtroppo così particolare e travagliato) ai bisogni educativi e formativi degli allievi in difficoltà, si è dimostrato al contempo altrettanto attento e sollecito, attraverso l’organizzazione dei suddetti corsi di potenziamento, anche alla valorizzazione delle eccellenze, accompagnando un buon numero di allievi, addirittura nel loro percorso futuro.

L’ I. C. di Bracciano ha fatto in modo che molti studenti e studentesse potessero essere in effetti agevolati nel proseguimento degli studi presso le scuole superiori e potessero iniziare serenamente, con maggiore tranquillità, il prossimo anno scolastico, avviandosi ad un percorso nuovo, liceale che tutti ci auguriamo fortemente possa essere per loro, forti della preparazione ricevuta, profondamente gratificante e possa finalmente tornare a svolgersi ” in uno stato di auspicabile e tanto desiderato ritorno alla “normalita”, in presenza”.

Prof.ssa Grazia Lovino, 12 Apr, 2021