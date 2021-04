In calo la curva dei contagi, 9.789 nuovi casi e tasso di positività al 5,1%

I tamponi eseguiti sono stati 190.635. La Regione con più casi è la Campania (+1.386), seguita da Emilia Romagna (+1.151)

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 9.789, contro i 15.746 di ieri. Pochi i tamponi, come sempre il lunedì: 190.635, 63mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in discesa al 5,1% (ieri 6,2%). In lieve aumento invece i ricoveri (anche in questo caso influisce anche l’effetto weekend, che fa registrare meno dimissioni): le terapie intensive sono 8 in più (ieri -3) con 167 ingressi del giorno, e sono 3.593 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 78 unità (ieri -316), e salgono a 27.329. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono in aumento, 358 oggi contro i 331 di ieri. Il totale delle vittime da inizio epidemia sale a 114.612. La Regione con più casi odierni è la Campania (+1.386), seguita da Emilia Romagna (+1.151), Sicilia (+1.110), Lazio (+1.057) e Lombardia (+997). Il totale dei contagi sale a 3.779.594.

I guariti sono 18.015 (ieri 15.486), per un totale di 3.140.565. In netto calo il numero delle persone attualmente positive, 8.588 in meno (ieri -80): i malati ancora attivi sono ora 524.417. Di questi, 493.495 pazienti sono in isolamento domiciliare.

