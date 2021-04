Zingaretti contro Salvini: “Condivide le scelte di Draghi poi va in piazza a fare demagogia”

L’ex segretario del Pd e presidente del Lazio: “Poi va nelle piazze a dare ragione a chi protesta”

Nicola Zingaretti intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, si è lasciato andare a pesanti critiche verso Salvini e compagni per l’atteggiamento incoerente avuto nei confronti del governo Draghi.

“Salvini e la Lega hanno condiviso tutte le scelte che ha fatto il governo Draghi”, “andare a dire nelle piazze avete ragione è la contraddizione, la demagogia, la contraddizione non è nelle piazze, Salvini si deve decidere…”.

Anche Italia valuti Sputnik

Ha poi continuato: “Nel momento in cui l’Ema prima e l’Aifa poi avranno dato l’approvazione” al vaccino russo Sputnik “se l’Italia e l’Europa dovessero valutarlo utile credo” bisognerebbe seguire l’esempio di altri Paesi come la Germania che “ha opzionato 20 milioni di dosi e ha individuato uno stabilmento per la produzione” del preparato russo in Baviera, quindi “credo che per salvare vite dovremo inoculare vaccini che salvano vite”.

(Globalist)