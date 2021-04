M5S, Conte ai deputati: “Partito o movimento non importa”

Altolà di Casaleggio: “Il partito non è strada giusta”. Crimi: “Da lui frasi diffamatorie”

Dopo i senatori, l’ex premier incontra il gruppo di Montecitorio: passa la linea del “diamoci tutti del tu”. Ai pentastellati collegati online dice “abbiamo il dovere di guardare avanti”.

Ma il presidente di Rousseau replica quasi in diretta: “Non si può pensare a un’organizzazione di un altro secolo. Dai grillini volontà di mettere Rousseau in difficoltà economica”

Il botta e risposta si concretizza nel giro di poche ore. Da una parte Giuseppe Conte, riunito online con i deputati pentastellati. Dall’altra Davide Casaleggio, ospite in televisione. Nel mezzo, il futuro dei 5 Stelle. E la struttura del Movimento fondato da Beppe Grillo e Casaleggio senior. Vale a dire, tra gli altri dilemmi ai quali dare risposte, a quale forma di rappresentanza politica aderire d’ora in avanti.

Non dobbiamo abbandonare le “cinque stelle” originarie del Movimento ma abbiamo il dovere di guardare avanti, ha detto Conte ai deputati M5S riuniti in videoconferenza: un appuntamento che arriva all’indomani dell’incontro con i senatori grillini. “Movimento o partito? – ha proseguito il leader in pectore pentastellato – A noi le classificazioni non importano un fico secco ma dobbiamo strutturarci bene a partire dai territori”. L’altolà di Casaleggio, presidente di quella associazione Rousseau che di attriti e contenziosi anche finanziari coi 5S oggi ne ha parecchi, arriva a stretto giro: “Non credo che trasformare il Movimento in un partito sia la strada giusta”. Poi, sempre intervenendo alla trasmissione Mezz’ora in più su Rai3 ha accusato i parlamentari grillini di voler mettere in difficoltà finanziarie l’associazione Rousseau non versando i soldi dovuti per il pagamento dei servizi. Frasi che secondo Vito Crimi, se confermate, sarebbero “false e diffamatorie, perchè – dice – i portavoce del M5s hanno versato oltre 3 milioni e mezzo di euro per la piattaforma Rousseau”. E ha aggiunto rivolgendosi ai depiutati in assemblea: “Ricordo a tutti che abbiamo 7 milioni e 400mila euro bloccati nel conto delle restituzioni, perché la piattaforma Rousseau non ci fa votare”.

Il rapporto con l’associazione Rousseau

Proprio rispetto all’uso dei servizi dell’associazione Rousseau (tra cui la piattaforma del voto online), Conte ha detto: “Sono testimone del fatto che la questione dei rapporti con Rousseau la dovete chiarire, io sono l’ultimo arrivato e non posso intervenire in un rapporto consolidato negli anni, che va chiarito da chi lo ha visto svilupparsi negli anni”. Poi, però, ha dato la sua soluzione per mettere un punto alla controversia: “Si può affidare il voto online a una società esterna che gestisca altri servizi”, ha precisato.

Durante l’assemblea non sono mancati i fuori programma. Mentre l’ex premier parlava in videocollegamento, si è sentito nitidamente il suono del citofono della sua abitazione. “E’ venuto a trovarmi per una chiacchierata il presidente del Parlamento europeo David Sassoli”, ha spiegato Conte chiudendo il videocollegamento per qualche minuto.

La formazione “per dirigenti onesti, capaci e competenti”

L’ex premier avrebbe posto al centro del suo intervento introduttivo il tema della formazione, già illustrato ieri ai senatori: bisogna “aggiornarsi sia a livello nazionale che internazionale”, avrebbe detto. Per poi spiegare che il centro di formazione che ha in mente servirà anche per “mettere in rete le esperienze amministrative”. Per quando guardo alla futura classe dirigente, avrebbe sostenuto Conte, “reputo l’onestà, la competenza e le capacità come fondamentali. Gli esperti che non hanno capacità politica non vanno da nessuna parte e anche il contrario”.

Un indirizzo email al quale inviare proposte sulle linee guida del Movimento 5 stelle. È lo strumento indicato da Conte ai deputati per proseguire il dialogo sulla rifondazione del Movimento anche dopo l’assemblea di questa mattina, nella quale è previsto un dibattito di circa tre ore (“lineeguidamovimento”, è l’intestazione della mail). “Diamoci tutti del tu”, è l’invito rivolto dall’ex premier ai deputati. Un appello che subito viene accolto: “Ciao Giuseppe” dicono gli eletti iscritti a parlare. Anche se qualcuno, imbarazzato dal tutoyer, ha insistito con il lei.

Le reazioni

“Bene l’intervento di Grillo sul no all’abolizione del vincolo dei due mandati. Il Centro di formazione potrà essere anche il luogo dove, chi ha concluso i 2 mandati, avrà modo di trasferire le proprie esperienze ai nuovi”. Lo avrebbe detto il deputato Angelo Tofalo nel suo intervento all’assemblea con Conte. E l’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, rivolgendosi a Conte dice: “Noi ci fidiamo di te ma tu fidati di noi”.

Casaleggio: “No alla trasformazione in partito”

“Penso che non sia la direzione giusta che il M5S diventi un partito, con un’organizzazione dell’altro secolo”. Lo dice il presidente dell’associazione Rousseau, Casaleggio intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai3. “Mio padre ha sempre pensato al M5S come Movimento ben diverso dall’organizzazione di partito del Novecento. Non si può pensare a un’organizzazione funzionale a un’organizzazione dell’altro secolo, è cosa non più di attualità. Forse non sono più di attualità neanche i movimenti. Oggi si pensa a una platform society, di un nuovo modo di interagire sulle singole battaglie per dare modo alle persone che voglio impegnarsi o voglio dare il proprio contributo civico”.

E sulla rottura tra il M5s e Rousseau, di cui si parla da mesi? “Io cerco di evitare di leggere i retroscena – ha risposto – perché ce ne sono tonnellate ogni giorno. E non mi sento un politico. Come in una nave in tempesta, penso sia necessario virare in tempo utile” anche nella questione che riguarda il M5S e Rousseau “penso sia utile virare nella direzione giusta per evitare di imbattersi nella tempesta ed evitare di ricorrere alle scialuppe. Bisogna prendere una decisione giusta per l’Italia, con il Recovery fund, così come bisogna prendere una decisione giusta con il M5S, verso una struttura di movimento olocratica, dove il potere è diffuso su tutta l’organizzazione. Spero si prenda la direzione giusta”, aggiunge. Concludendo: “Sono sereno perché qualunque decisione si prenderà sarà quella giusta”.

Ma ancora sui rapporti tra la piattaforma e i parlmentari: “C’è stato un intento di mettere in difficoltà finanziaria Rousseau, all’interno della quale io non percepisco stipendio, spero il motivo non sia quello di mettere sul piatto le regole che hanno caratterizzato da sempre il M5S”. Se Rousseau una piattaforma privata? “Credo sia utile, per un movimento politico, che una parte della sua gestione non sia dentro la politica. La parte di consultazione, e non parlo dei quesiti, su cui c’è stato un grande dibattito, ma dell’organizzazione della gestione della consultazione degli iscritti: è ovvio che deve essere qualcuno di terzo rispetto alla politica, sennò avrebbe via libera su qualunque scelta, che sarebbe condizionata. L’asticella morale è il collante che ci tiene legati da quindici anni e che permette alle persone di essere orgogliose di appartenere al Movimento”

“Mio padre Gianroberto – ha proseguito – non pensava di fondare un movimento politico, ma era indignato dai fatti che leggeva, essendo un grande lettore. Si indignava di questi fatti perché erano determinati da interessi diversi da quelli dei cittadini: da Paesi stranieri o addirittura interessi personali”. Poi, annunciando l’evento Sum che si terrà la prossima settimana, si commuove al ricordo del padre: “Questo movimento non aspirava ad arrivare al governo, è stata un’evoluzione naturale”, aggiunge. “Pensava che sarebbe successo, ma non lo vedeva come un obiettivo: pensava che potessero cambiare i fatti che lo indignavano”. “Mio padre ha sempre pensato al M5S come una forza ben distinta dalla forma partito dello scorso secolo. Anche le aziende stanno cambiando questo approccio, non solo le formazioni politiche. L’obiettivo che si poneva con il Movimento in Parlamento era lo stesso di prima che entrassero: voleva portavoce, terminali di un movimento più radicato nella società”

(La Repubblica)