🚰🚰PROBLEMA IDRICO IN VIA MADONNA DEI CANNETI 52🚰🚰

Questa mattina si sono verificati dei problemi di approvvigionamento idrico nel borgo del Sasso e nei pressi di Via Madonna dei Canneti 52.

I problemi al Sasso sono stati risolti mentre sono in via di risoluzione quelli in via Madonna dei Canneti. Attualmente infatti gli operai di ACEA stanno intervenendo per individuare e riparare il guasto.

A brevissimo in via Madonna dei Canneti, 52, sarà presente una cisterna per provvedere all’approvvigionamento idrico.

Vi forniremo ulteriori aggiornamenti,

Alessio Pascucci