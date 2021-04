Bracciano Basket, si continua a giocare con sicurezza e passione

Anche dopo il DL Draghi n. 30 del 13 marzo 2021, il Comitato regionale Lazio della Federazione Italiana Pallacanestro ha mantenuto invariata la programmazione dei campionati, autorizzando di fatto lo svolgimento degli allenamenti dei gruppi seniores e giovanili – il minibasket resta fermo – iscritti a competizioni agonistiche riconosciute di interesse nazionale.

Pertanto, buona notizia per i tanti ragazzi del Bracciano Basket che, avendo in programmazione la partecipazione alle competizioni agonistiche regionali rientranti tra quelle previste dalla FIP e dal CONI, potranno continuare regolarmente l’attività in campo, con la consueta passione e con la ormai consolidata attenzione per il rispetto dei previsti protocolli sanitari.

Si tratta dunque di una importante occasione per i giovani, che arriva in un momento ancora difficile e che rappresenta proprio per questo una grande opportunità, da cogliere al volo come un pallone da basket, liberando il grande desiderio di fare sport e canestro, ma nel contempo anche l’occasione per dimostrare maturità e, nello sport come nella vita, rispetto delle regole.

Buona pallacanestro …… nonostante tutto.