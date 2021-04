Truffa ai danni dello Stato, arrestati il comandante della Guardia di Finanza di Vercelli e un brigadiere delle Fiamme gialle

Il comandante della Guardia di Finanza di Vercelli è stato arrestato per truffa ai danni dello Stato. Con il colonnello Fabrizio Nicoletti, 58 anni, a Vercelli dall’agosto del 2019, è stato arrestato anche il suo autista, il brigadiere Maurizio La Sala.

La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Torino, coordinata dalla Procura di Vercelli. Vengono contestati, oltre alla truffa, il falso ideologico, il peculato e l’abuso d’ufficio. Ai due militari della Finanza viene contestato di aver indicato sulle scritture di servizio attività mai compiute in luoghi in cui non sarebbero mai stati, ottenendo dal ministero il pagamento di somme che non sarebbero loro spettate. Anche l’auto istituzionale in uso al comandante sarebbe stata utilizzata per scopi privati. Per Nicoletti e La Sala sono stati disposti gli arresti domiciliari.

(LaStampa)