Splende di bellezza propria il Duomo di Bracciano: immagini suggestive

Splende di bellezza propria il Duomo di Bracciano, soprattutto quando lo si può ammirare in tutta la sua bellezza. In questo periodi di pandemia purtroppo rimase chiuso e rimane chiuso anche il Museo dell’Opera del Duomo che dal 2013 accoglie turisti e cittadini.

Ora però è ormai più di un anno che salendo la scalinata che si trova verso la torre del castello, ci si imbatte in una perdita fognaria. L’acqua fuoriesce copiosa e maleodorante proprio vicino al primo gradino della scalinata. Il problema è stato sollevato varie volte dato che una perdita fognaria in prossimità di un luogo di cotanta bellezza non è certo un bel biglietto da visita. Speriamo che quest’ennesimo appello porti a risolvere il problema prima ancora che le porte del Duomo e del Museo tornino ad aprirsi.

