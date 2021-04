Zingaretti: “Non ho cambiato idea, non mi candido a sindaco di Roma”

L’ex segretario del Pd intende restare alla guida della Regione Lazio

Nicola Zingaretti, attualmente presidente della Regione Lazio, viene tirato per la giacchetta quasi ogni giorno dal Pd e alleati per una sua candidatura a sindaco di Roma nelle prossime elezioni amministrative.

Un ‘No’ prolungato con la testa alla domanda “Ha cambiato idea sulla sua candidatura a sindaco di Roma?”.

Nicola Zingaretti si limita alla gestualità per ribadire che non è in campo per la corsa al Campidoglio e che quindi intende restare alla guida della Regione Lazio, nonostante la vicenda delle 24 discusse assunzioni in Consiglio regionale che, pur non riguardandolo, rappresenta un momento di difficoltà per il suo mandato da presidente.

“Queste sono cose della Regione Lazio, che è una grande Regione”, ha aggiunto il presidente indicando il cartello “Missione Periferie”.

Roma: la Regione Lazio al lavoro per la vita delle persone”, mostrato al termine della sua visita ai campi della Onlus Calcio Sociale di Corviale a Roma.

(Globalist)