Paura all’asilo: bambini evacuati dopo lo scoppio di un incendio

L’intervento dei soccorritori alla scuola di via Maurizio Giglio alla Giustiniana, nessuno è rimasto ferito

Giovedì mattina di paura per alunni, maestre e collaboratori scolastici che si trovano a lezione in un asilo a Roma Nord evacuati dove è scoppiat un incendio.

La richiesta d’intervento ai soccorriti intorno alle 9:00 di stamattina dopo la segnalazione di un rogo divampato in uno dei locali della materna di via Maurizio Giglio 25, alla Giustiniana. Immediata è scattata l’evacuazione dei piccoli e delle maestre, usciti dai locali per consentire l’intervento dei pompieri in sicurezza. A prendere fuoco un quadro elettrico che si trovava al secondo piano della strutura.

Sul posto assieme ai vigili del fuoco gli uomini del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale con gli agenti che hanno provveduto a circoscrivere l’area, consentendo l’uscita in sicurezza dei bambini. Da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

La scuola riaperta nel 2019

Edifico scolastico di via Giglio che era stato riaperto nell’ottobre del 2019. Una storia annosa quella della scuola della Giustiniana, evacuata nel novembre 2012 dai vigili del Ffuoco a causa di alcune infiltrazioni d’acqua che avrebbero potuto raggiungere e compromettere l’impianto elettrico, la ex scuola media non ha più riaperto per 7 anni.

(RomaToday)