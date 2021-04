CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: IL CONTRATTO PER LA DIRIGENZA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, ZOTTA: “IL CONTRATTO PER LA DIRIGENZA STRUMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE E RISPARMI SUL PERSONALE: FONDAMENTALE PER L’INNOVAZIONE DEL LAVORO”.

La Città metropolitana di Roma Capitale, ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali l’accordo integrativo per l’area della dirigenza.

“La Città metropolitana di Roma Capitale è tra i primi Enti in Italia a riallineare al contratto nazionale, rinnovato a dicembre, il proprio contratto integrativo per l’area della dirigenza.

Condividiamo la soddisfazione per un risultato certamente frutto delle proficue e costanti relazioni di confronto con le rappresentanze sindacali, che parte dall’obiettivo condiviso di innovare l’azione amministrativa, coniugando l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini con il benessere lavorativo e la valorizzazione professionale”.

Oltre a innovare e riequilibrare gli istituti economici in funzione dei ruoli ricoperti, il contratto accoglie importanti innovazioni in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e tutela della salute, allineandosi ai principi del nuovo contratto nazionale, e introduce tavoli di confronto su temi fondamentali come welfare aziendale e smart working, per cui sarà condivisa la definizione di un piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che tenga conto dei processi di riorganizzazione e digitalizzazione dell’Ente. Il contratto stabilisce un sistema di relazioni sindacali improntato alla massima partecipazione, per la costruzione progressiva e condivisa di un modello sempre più avanzato di organizzazione in ogni aspetto della vita dell’ente, e contiene avanzamenti importanti che aprono la strada ad un vero cambiamento, che coniughi ottimizzazione dei servizi, razionalizzazione dei costi del personale e benessere organizzativo e lavorativo per tutti i 1500 dipendenti dell’Ente. Un ringraziamento alle sigle Sindacali e a quanti hanno contribuito alla realizzazione di un risultato così importante”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma