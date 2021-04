Ajax-Roma 1-2, Fonseca vede la semifinale: Pau Lopez e Ibanez decisivi

La Roma è riuscita a battere l’Ajax per 1-2 fuori casa in rimonta, grazie alle reti di Pellegrini ed Ibanez arrivate nella seconda frazione di gara.

La Roma è riuscita a portare a casa un risultato importantissimo alla Johan Cruijff, battendo l’Ajax per 1-2 in rimonta grazie alla rete di Ibanez nel finale. La sfida è stata abbastanza equilibrata, ma i giallorossi hanno saputo tenere mentalemente un match difficile, galvanizzati anche dal rigore parato di Pau Lopez: da lì è arrivata una grande risposta degli uomini di Fonseca, che vedono avvicinarsi la semifinale di Europa League.

Di seguito i risultati degli altri quarti di finale:

Arsenal-Slavia Praga 1-1 (Pepe 87′; Holes 94′)

Dinamo Zagabria-Villareal 0-1 (Gerard Moreno 44′)

Granada-Manchester United 0-2 (Rashford 31′; B. Fernandes 90′)

87′ goal della Roma! I giallorossi sono stati bravi a ribalatare la partita nei minuti finali, grazie alla bella rete, derivata da calcio d’angolo, di Ibanez, il quale ha stoppato la palla di petto per poi tirare al volo, regalando l’1-2 alla Magica.

57′ goal della Roma! Pellegrini ha trovato una rete importante su punizione, grazie anche ad un errore clamoroso di Scherpen: il portiere si è lasciato sfuggire dalle mani il tiro debole del centrocampista giallorosso, regalando così il pareggio agli uomini di Fonseca.

53′ rigore sbagliato dall’Ajax! Dal dischetto si è presentato Dusan Tadic che non è riuscito a sfruttare al meglio questa occasione: il centrocampista ha calciato centrale, con Pau Lopez che ha letto bene il tiro ed è rimasto immobile, parando il penalty e salvando i suoi.

39’ goal dell’Ajax! Nonostante le occasioni più nitide le abbia avute la Roma, è stata la squadra olandese a passare in vantaggio, grazie alla rete di Klaassen. La rete dell’1-0 è arrivata grazie ad una bella giocata di Dusan Tadic ed in seguito il centrocampista è riuscito ad appoggiare in rete da due passi.

(Globalist)