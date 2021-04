Mensa all’aperto: lettera di una mamma al “Preside” Riccardo Agresti, e risposta

Riceviamo e pubblichiamo lo scambio epistolare fra la mamma di due bimbi iscritti alla “Corrado Meloni” ed il Preside Prof. Riccardo Agresti; argomento: pranzo all’aperto dei ragazzi

«Salve sig preside sono un genitore di due bimbi iscritti alla sua scuola. Premetto che l’ho sempre sostenuta in qualsiasi questione riguardante la cura e il benessere dei bambini e in altre questioni stimandola tantissimo e parlando sempre bene della scuola che frequentano i miei figli. Sono una sostenitrice dei giochi, sport e pranzo all’aria aperta, ma oggi sono passata a dare un’occhiata alla situazione attuale e non mi è piaciuta per niente, non perché gli alunni erano seduti sul cemento, non perché facesse freddo, non perché le insegnanti (lavoratori) erano in piedi aspettando che si finisse il pasto e non per altro ma per una sensazione e un pensiero assiduo: usare i bambini per ottenere il teatro Vannini. Non posso lamentarmi con altre istituzioni perché l’unico che ha sempre sostenuto di aver a cuore i bambini è stato lei e invece ora non vedo corrispondenza e questo mi dispiace tanto. Sono solo un genitore che come altri si sente tanto deluso. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro»



Un genitore di due bimbi