Bracciano: Tavolo su welfare, sanità e inclusione: “Nᴇssᴜɴᴏ ʀɪᴍᴀɴɢᴀ ɪɴᴅɪᴇᴛʀᴏ”!

Riceviamo e pubblichiamo

Marco Crocicchi Sindaco – Il Coraggio di Cambiare

Nella sera del 6 aprile online si sono trovati insieme 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 e 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲, 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶, 𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶, 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶, 𝗴𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, il mondo 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗮𝗹𝗲 e le realtà dell’𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼 e del 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗼 per partecipare attivamente ai lavori del Tavolo su welfare, sanità e inclusione: “Nᴇssᴜɴᴏ ʀɪᴍᴀɴɢᴀ ɪɴᴅɪᴇᴛʀᴏ”!

La coalizione “𝗜𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗿𝗲 – 𝗽𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗶𝗰𝗰𝗵𝗶 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼” ha animato un tavolo di confronto aperto e franco in cui sono emerse voci e idee utili a rispondere ai bisogni di chi, sul nostro territorio, è in situazione di fragilità o a rischio di esclusione sociale.

Molti dei partecipanti hanno manifestato una forte preoccupazione per la situazione dei servizi e dei sostegni rivolti alle 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮̀, ulteriormente indebolite dalla pandemia. Tanti hanno anche espresso la volontà di mettersi a disposizione per contribuire a migliorare l’offerta dei servizi sociali del territorio in modo da concretizzare pienamente le riforme che attendono da anni di essere realizzate.

Si è discusso di inserimento lavorativo, di lotta a ogni forma di discriminazione, di supporto alla genitorialità, ai caregivers, di rafforzare il presidio ospedaliero e di attivare azioni di prevenzione. Soprattutto si è parlato di 𝗰𝗼-𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e 𝗰𝗼-𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: tematiche che mettono nuovamente al centro i 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶.

«Tutto ciò ci conferma – sostiene Marco Crocicchi – che la strada che abbiamo intrapreso non è solo la più giusta ma è l’unica possibile se si vuole un’amministrazione che non sia un mero esercizio del potere da esercitare “𝘴𝘶” qualcuno o qualcosa ma un potere “𝙥𝙚𝙧” e “𝙘𝙤𝙣” tutti gli abitanti della nostra comunità. Bracciano merita un welfare moderno, vicino e accessibile ai cittadini, che superi l’assistenzialismo e che promuova la qualità della vita per tutti e tutte».

#MarcoCrocicchi

#IlCoraggioDiCambiare

#Bracciano2021

#UnaCostituentePerBracciano

#BraccianoOraCambia

#NessunoRimangaIndietro