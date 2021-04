Dall’Elba alle terme di Montecatini, gli Uffizi si ‘allargano’: nasce Uffizi Diffusi, per mostrare i capolavori chiusi nei depositi

Le terme Excelsior di Montecatini, una delle 60 sedi del progetto Uffizi Diffusi. Wikipedia

La costruzione dell’enorme edificio che oggi conosciamo come Galleria degli Uffizi, fu ordinata da Cosimo I de’ Medici, primo Granduca di Toscana, nel 1560 non per farne un museo, ma per accogliere gli “uffizi”, cioè gli uffici amministrativi e giudiziari di Firenze.

Questo è il primo passo verso la nascita di uno dei più grandi musei d’Italia che tante mutazioni ha subìto nel corso dei secoli da quando Giorgio Vasari fu incaricato di progettare l’edificio a forma di grande ‘U’ affacciato sull’Arno, il grande fiume di Firenze allora navigabile. Si deve, poi, al granduca Francesco I de’ Medici la creazione della Galleria, allestita nel 1581 al secondo piano: da quel momento le collezioni si sarebbero ampliate sempre più, arricchite continuamente con nuove acquisizioni fatte da tutti i membri della dinastia. Fino ad arrivare a oggi con la Galleria degli Uffizi che espone migliaia di opere che raccontano l’arte dal Medioevo fino all’etа moderna.

Altrettante opere, però, sono custodite nei depositi degli Uffizi, e visibili al pubblico solo in caso di mostre. Una collezione invisibile e nascosta agli occhi del grande pubblico per una mera questione di spazi. Ed è proprio per porre rimedio a questo problema che il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt ha lanciato l’idea degli ‘Uffizi diffusi’, un progetto che prevede di trovare in giro per tutta la regione altre sedi prestigiose da riqualificare e in cui allestire le opere custodite nei depositi.

Per Schmidt “non è giustificabile né eticamente corretto tenere le opere chiuse nei depositi. Così come il vino non è fatto per essere messo in cantina, ma per essere bevuto, così le opere d’arte non sono fatte per stare in deposito, ma per essere ammirate, bevute con gli occhi. Noi non siamo per l’art pour l’art, ma siamo per l’art pour l’homme et la femme. E l’arte non può vivere solo di grandi centri espositivi: serve anche quello, ma occorre dotarsi di una prospettiva policentrica di arte distribuita il più possibile sul territorio, e, dove possibile, nei luoghi dove e per i quali è nata. Agli Uffizi abbiamo già oltre 3.000 opere esposte, ce ne saranno altre ancora ma va bene così. Gli Uffizi diffusi invece servono per portare quasi a casa delle persone opere d’arte che attualmente non può vedere nessuno”.

Saranno almeno 60 le sedi sparse per la Toscana, ma in realtà il direttore Schmidt punta ad arrivare a quota 100. Chiamato dalla commissione cultura del Consiglio regionale a illustrare il grande progetto di diffusione dell’arte sul territorio, Schmidt disse che “per gli Uffizi Diffusi dovrebbero esserci almeno 60 sedi, ma io ne vorrei anche 100. Naturalmente non si potrà fare tutto in un anno, ci vorrà più tempo”.

Dopo un lungo giro di sopralluoghi in lungo e in largo per la regione, il progetto degli Uffizi Diffusi è ora in rampa di lancio con alcune sedi già individuate. Il cuore dell’operazione spiega Schmidt sarà “la villa medicea Ambrogiana di Montelupo Fiorentino, dove porteremo centinaia di opere d’arte, che del resto non faranno altro che tornare a casa, perché proprio lì erano accolte nel Seicento“.

Proprio in riferimento alla Villa e al progetto della sua rinascita come scrigno d’arte, il direttore degli Uffizi ha chiesto la “collaborazione agli enti dello Stato per il restauro architettonico di questo bene: senza dubbio, una delle ville storiche più belle e più importanti al mondo”. La villa Ambrogiana di Montelupo Fiorentino, cittadina a una ventina di chilometri da Firenze, è un enorme complesso mediceo con una storia travagliata. Nel 1600 fu dimora di Cosimo III che qui raccolse le sue collezioni di dipinti e creò un gabinetto di storia naturale. Nell’ottocento poi fu trasformata prima in una casa di cura per le malattie mentali, poi in un manicomio criminale e più recentemente in un ospedale psichiatrico giudiziario, fino al 2017. Ora l’obiettivo è riportare l’Ambrogiana indietro nel tempo, al 1600-1700 quando ospitava centinaia di opere.

Tra i pilastri del progetto degli Uffizi Diffusi, oltre alla villa medicea di Montelupo ci sono anche la villa di Careggi, sulle colline di Firenze e le Terme del Corallo di Livorno. Ma il direttore degli Uffizi ha già visitato altre sedi che potrebbero collaborare al progetto per la delocalizzazione degli Uffizi con un ingente ritorno in termini di turismo ‘slow’, lontano dalle rotte più blasonate, ma pronto a puntare su cultura, paesaggio, enogastronomia e storia. Tra gli altri ci sono il castello di Montegufoni e museo di San Piero in Mercato a Montespertoli (Firenze), le terme Excelsior di Montecatini (Pistoia), il Forte Falcone all’isola d’Elba (Livorno), al museo della Battaglia di Anghiari (Arezzo), Castello dei Conti Guidi a Poppi (Arezzo) e un’altra ventina sono i territori in cui i sopralluoghi sono già fissati per le prossime settimane.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha detto che sono almeno una cinquantina i Comuni della Toscana che si sono detti disponibili per gli Uffizi Diffusi, progetto sposato subito dal governatore che, in campagna elettorale, ha fatto della ‘Toscana diffusa’ uno dei suoi cavalli di battaglia. Per presentare la sua Giunta, nell’autunno scorso, Giani scelse proprio il giardino di Villa Careggi, annunciando da lì l’avvio del progetto degli Uffizi Diffusi che avrebbe riportato in quel luogo prestigioso le opere del primo periodo mediceo. La limonaia e il giardino dovrebbero essere pronti per la fine del 2022, e l’intero edificio per il 2024. Per sostenere il progetto, che secondo il presidente Giani ha destato anche l’attenzione del ministro dei Ben culturali, Dario Franceschini, la Toscana è pronta a varare una legge creata ad hoc.

“La Regione Toscana sta lavorando ad una legge per sostenere questo progetto – dice Giani – Sono molte le sedi che si stanno candidando per ospitare questi ‘Uffizi Diffusi’, Eike Schmidt dovrà effettuare una selezione, ma noi come Regione vogliamo accogliere questo interesse e faremo una legge proprio sugli Uffizi in Toscana, una legge in linea con la volontà espressa anche dal ministro alla cultura Dario Franceschini, che concorda sulla necessità di togliere le opere dai depositi dei musei e trovare grazie ad esse nuovi modi di valorizzare il territorio”.

Il progetto toscano di portare l’arte chiusa nei depositi in tutta la regione potrebbe dunque essere declinato a livello nazionale o preso come esempio da altre regioni che detengono un vasto patrimonio culturale accessibile solo in parte. Degli Uffizi Diffusi, non a caso, hanno parlato in queste settimane anche molti giornali internazionali: dal Times, al Financial Times, dalla CNN alla BBC. Ma affinché il progetto diventi davvero realtà sarà necessario reperire anche ingenti risorse che, almeno in parte, potrebbero arrivare dal Recovery plan. “Non abbiamo chiesto niente per noi – spiega Schmidt – però per gli altri sì: noi agiamo attraverso il ministero della Cultura e come Gallerie degli Uffizi abbiamo tutti i nostri grandi progetti, come la Loggia di Isozaki e l’ampliamento del museo con i Grandi Uffizi, già finanziati. Tuttavia, con il progetto Uffizi Diffusi, lavoriamo con il territorio, e per il territorio. Con la task force per il Recovery Plan della Toscana della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze abbiamo promosso il progetto Uffizi diffusi così come con la Regione Toscana ed i sindaci dei luoghi coinvolti. Ci sono spazi ed edifici che potrebbero avere un ruolo fondamentale nel rivitalizzare non solo il turismo ma la cultura diffusa in tutta la Toscana”.

(Marta Panicucci – BusinessInsiderItalia)