Annunciate le nuove tappe del tour della Carovana della Prevenzione

La Città metropolitana di Roma Capitale e la Susan G. Komen Italia

annunciano le nuove tappe del tour della Carovana della Prevenzione, che grazie all’ausilio della nuova Unità Mobile di prevenzione senologica inaugurata lo scorso dicembre, consentirà l’offerta di esami clinico-strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno.

L’Unità Mobile della Carovana della Prevenzione è allestita con strumenti tecnologici di ultima generazione e con due spazi ambulatoriali, consentirà nei prossimi 24 mesi di organizzare Giornate di Promozione della Salute Femminile nei 120 comuni della Città metropolitana di Roma Capitale.

Anche nei comuni più piccoli della Città metropolitana e nelle aree geografiche dove la prevenzione arriva con più difficoltà, questa virtuosa collaborazione a più voci consentirà di offrire alle donne residenti esami specialistici, visite cliniche e consulenze per la prevenzione secondaria dei tumori del seno “in loco”.

Sarà così possibile ampliare in modo significativo il progetto “Carovana della Prevenzione” che la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS svolge da anni con la Komen Italia, Associazione non profit in prima linea nella lotta ai tumori del seno per portare “a domicilio” opportunità di prevenzione alle donne che ne hanno particolare bisogno.

L’Unità Mobile donata dalla Città metropolitana di Roma opererà con personale sanitario specializzato della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e i volontari della Komen Italia, di volta in volta affiancati da ulteriore personale di istituzioni locali e associazioni non profit del territorio.

Le prossime tappe della Carovana della Prevenzione toccheranno i comuni di:

Mercoledì 7 Aprile – SACROFANO

Parcheggio Comunale

Largo B. Placidi 1

dalle ore 9.30 alle ore 16.30

Sabato 10 Aprile – FONTENUOVA:

Piazza Padre Pio

dalle ore 9.30 alle ore 16.30

Domenica 11 Aprile – PALOMBARA SABINA

Piazzale dei Bersaglieri (adiacente al campo sportivo)

dalle ore 9.30 alle ore 16.30

“Nonostante il difficile periodo di pandemia e criticità sanitaria causato dal Covid, i volontari di Komen Italia assicurano la necessaria prevenzione per le nostre concittadine – dichiara Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma. Il viaggio della “Carovana della prevenzione” arriva direttamente nei Comuni evitando le difficili code negli Ospedali impegnati nella lotta contro la pandemia. Non finirò mai di ringraziare il prof. Masetti e tutti i suoi collaboratori che ci danno la possibilità di utilizzare al meglio il camper attrezzato che la Città metropolitana ha messo a disposizione. Una nota di merito va anche ai Sindaci dei Comuni per l’opera di sensibilizzazione che ci aiuta a proteggere le donne del nostro territorio”.

“Komen Italia è orgogliosa di poter realizzare questo nuovo tour della Carovana della Prevenzione grazie al generoso contributo della Città metropolitana di Roma che assume un valore ancora più significativo in un anno nel quale la pandemia ha fermato gli screening oncologici, impedendo a tantissime donne di svolgere regolarmente gli esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno. L’ Unità Mobile di prevenzione senologica – afferma il Professore Riccardo Masetti, Presidente Susan G. Komen Italia – consentirà di rafforzare ulteriormente il progetto ‘Carovana della Prevenzione’, grazie al quale la Komen Italia e la Fondazione Policlinico Gemelli hanno offerto negli anni esami clinico-strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei principali tumori femminili in particolare a donne che vivono condizioni di fragilità sociale ed economica.”

Ufficio Comunicazione Komen Italia

Tel. 06. 3540551-2 comunicazione@komen.it www.komen.it

Ufficio stampa Città metropolitana di Roma

Simone Fioretti 347.79.35.258

ufficiocomunicazione@cittametropolitanaroma.gov.it