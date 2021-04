Covid: in Italia calano i contagi, sale al 7,1% il tasso di positività

I decessi in un giorno sono stati 326 contro i 376 della rilevazione precedente. Lieve diminuzione delle terapie intensive e dei ricoveri ordinari

Sono 18.025 i nuovi positivi al test da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando se ne sono contati 21.261. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 326 le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto a ieri quando i morti sono stati 376.

I tamponi antigenici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore ​sono stati 250.933; ieri se ne sono contati 359.214. Il tasso di positività sale così al 7,1%, contro il precedente 5,9%.

I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 3.703, in calo di 11 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 195 rispetto ai 234 di ieri. Attualmente sono ricoverate con sintomi 28.432 persone, 57 unità meno di ieri.

Gli attualmente positivi al virus in Italia sono 569.035, con un incremento di 4.180 rispetto a ieri.

