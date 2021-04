MANZIANA: NEL FINE SETTIMANA E A PASQUETTA INTENSIFICATI I CONTROLLI SUL TERRITORIO

Anche in base alle ultime disposizioni della Prefettura di Roma (prot. n. 6012 del 2 aprile 2021), il Comune di Manziana, attraverso la Polizia Locale e richiesta la collaborazione di Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardiaparco, Protezione Civile La Fiora e Guardie Ecozoofile, ha attivato un servizio straordinario di controllo nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile, inserite nella cosiddetta zona rossa pasquale.

Ricordiamo, infatti, che in questi tre giorni saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, da certificare con autodichiarazione. In via straordinaria sono consentiti anche gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti: è infatti consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Per conoscere il dettaglio delle attività consentite:

Uff. Stampa Comune di Manziana