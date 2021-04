⭕⭕ SITUAZIONE COVID-19 / AGGIORNAMENTO: OGGI 18 GUARITI ⭕⭕

Ecco la situazione COVID-19 a Cerveteri aggiornata ad oggi, sabato 3 aprile.

👉 La ASL ROMA 4 ha registrato 10 nuovi positivi e 18 guariti. Per il secondo giorno consecutivo, le guarigioni sono superiori ai nuovi contagi.

🛑 Un dato incoraggiante che deve motivarci a prestare sempre attenzione al rispetto delle normative anti-covid, in particolar modo in questi giorni di zona rossa concomitanti con le festività pasquali.

🕊️ In questo sabato di Pasqua si è svolta una bellissima iniziativa solidale a Cerveteri: quella del Supermercato Maury’s che ha donato tantissime Uova di Pasqua e colombe ai bambini delle famiglie più in difficoltà. Al Direttore e a tutto il personale dipendente il mio ringraziamento per questa iniziativa davvero lodevole.

Come di consueto continuerò a tenervi aggiornati,

Alessio Pascucci