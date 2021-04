Omotransfobia: dopo Elodie anche Fedez attacca Lega e Pillon

Il cantante accusa le destra per l’ostruzionismo al Senato contro il disegno di legge Zan

Quello che sta accadendo è vergognoso.

Insulti razzisti e sessisti per aver attaccato l’omotransfobia presente nella Lega.

Ma adesso dopo Elodie

anche Fedez esce allo scoperto sul tema dei diritti civili attaccando il senatore Pillon e la Lega per l’ostruzionismo con cui è stato bloccato il ddl Zan sull’omotransfobia.

Fedez, in una serie di storie su Instagram si è rivolto al senatore partendo dal fatto che questi ha definito non essere “una priorità” l’approvazione del ddl.

Dopo aver ricordato e riassunto l’obiettivo della legge, ha contestato la prima dichiarazione di Pillon, che avrebbe detto che questa è una legge che non va bene perché darebbe il via agli uteri in affitto.

“Che è un bel titolo – ha commentato Fedez -, il problema è che nel ddl Zan non si parla di questo”.

Poi ha attaccato sulla questione delle priorità, ricordando al senatore che su questi argomenti ci ha costruito una carriera politica.

“Lei è famoso per essere quello del Family Day e oggi si toglie dal dibattito così? – lo ha punzecchiato – non è da lei!”.

E poi Fedez è passato a parlare di altre priorità.

Se non lo è il tema dei diritti civili allora cosa? Fedez ha quindi attaccato al Lega sul piano vaccinale lombardo e sulla terapia intensiva in Fiera per la quale alcuni donatori starebbero chiedendo indietro i soldi.

E poi tira fuori una vecchia polemica dell’anno scorso, quando Pillon lo aveva definito un personaggio blasfemo per via di un tatuaggio di Gesù.

“Quando io e mia moglie invitavamo a indossare le mascherine per lei era una priorità dire ‘Fedez è un personaggio blasfemo che uccide la nostra civiltà e non può fare appelli di questo tipo’?”.

E infine, dopo aver mostrato un pezzetto tratto dal Family Day in cui Pillon affermava che la società è impazzita perché “i bambini si truccano, si mettono il rossetto” Fedez chiude il suo intervento: “Le dico una cosa da padre signor Pillon – ha detto -.

Io ho un bambino di tre anni che gioca con le bambole e la cosa non mi desta nessun turbamento.

Come non me ne desterebbe se un giorno volesse mettersi un rossetto, uno smalto o una gonna. Mio figlio deve essere libero di esprimersi.

La cosa che mi destabilizzerebbe un po’ è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, cercando di arginare le dinamiche discriminatorie e violente che molto spesso si verificano in questo Paese, questo per me è una priorità”.

(Globalist)