Comune di Trevignano: cercasi 4 figure lavorative per il progetto Radar

Il progetto Radar è nato per dare delle opportunità maggiormente accessibili a chi non trova lavoro: è un progetto molto innovativo e sperimentale che parte proprio dalle aziende, con la finalità di aiutare chi cerca un impiego ma che consente alle aziende stesse di beneficiare di queste assunzioni.

Il progetto affronta il tema del lavoro non soltanto guardando ad una singola persona ma come un problema più generale, quasi a identificare una vera e propria comunità locale che cerca aiuto attraverso l’attivazione di tutti i soggetti uniti territorialmente: giovani e adulti che, pur provandoci, hanno difficoltà oppure non riescono proprio a trovare lavoro.

Proprio in questi giorni il progetto Radar ha pubblicato 4 ricerche lavorative ben precise e perciò si sono attivati subito i comuni dell’Area Montebellunese delle Politiche Giovanili di cui Trevignano fa parte, per mettere a disposizione il servizio di incrocio domanda-offerta lavorativa.



Le 4 ricerche lavorative sono:

L’IDRAULICO : per azienda di impianti domestici e industriali in zona Montebelluna (TV). Richiesto titolo di studio affine, anche in ambito meccanico, ed esperienza di almeno 2 anni nel settore. Si propone iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.

: per azienda di impianti domestici e industriali in zona Montebelluna (TV). Richiesto titolo di studio affine, anche in ambito meccanico, ed esperienza di almeno 2 anni nel settore. Si propone iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. IL MANUTENTORE CALDAIE : per azienda di impianti domestici e industriali in zona Montebelluna (TV). Preferibili titolo di studio affine alla mansione ed esperienza nel settore ma non necessari. Richiesto interesse ad acquisire competenze specifiche del settore. Si propone iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato .

: per azienda di impianti domestici e industriali in zona Montebelluna (TV). Preferibili titolo di studio affine alla mansione ed esperienza nel settore ma non necessari. Richiesto interesse ad acquisire competenze specifiche del settore. Si propone iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato . IL MONTATORE ASSEMBLATORE : per azienda produttrice di mobili tecnici in zona Cornuda(TV). Richiesta buona capacità nell’uso di strumenti da banco e disponibilità a trasferte Italia/Estero. Preferibile precedente esperienza nella mansione. La posizione contrattuale sarà definita in base al livello di esperienza con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.

: per azienda produttrice di mobili tecnici in zona Cornuda(TV). Richiesta buona capacità nell’uso di strumenti da banco e disponibilità a trasferte Italia/Estero. Preferibile precedente esperienza nella mansione. La posizione contrattuale sarà definita in base al livello di esperienza con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. IL PROGETTISTA AUTOCAD 2D: per azienda produttrice di mobili tecnici in zona Cornuda(TV). Richiesto titolo di studio affine( laurea in architettura, disegno industriale o simili) e interesse a sviluppare competenze nel rendering. Preferibile precedente esperienza nella mansione ma non necessaria. Possibilità di lavoro part-time o full-time da concordare. La posizione contrattuale sarà definita in base al livello di esperienza con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.

Le 4 ricerche lavorative sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.