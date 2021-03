L’ironia di Letta: “Renzi al Gf del Bahrein? Siamo in Quaresima, ho fatto un fioretto…”

Il segretario del Pd a Forrest su Rai Radio 1: “Mi sono ripromesso di non farmi trascinare in nessuna provocazione. Non sono pentito di essere tornato e non voglio vivacchiare.”

Lui la butta sull’ironia, perché sui rapporti non buoni con Renzi ci si potrebbe scrivere un romanzo e anche perché ora le posizioni sono molto diverse: una volta Renzi con il partito nel suo pugno che l’ha defenestrato. E adesso con Renzi che ha abbandonato il Pd ed è alla guida di una formazione politica personale che – stando ai sondaggi e alle prime elezioni locali – conta pochissimo.

“Siamo in Quaresima, io ho fatto un fioretto, di non farmi trascinare in nessuna provocazione”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in diretta alla trasmissione Forrest su Rai Radio 1 rispondendo a una domanda sulla presenza, ieri, di Matteo Renzi al Gp di Formula uno del Bahrein.

Non sono tornato per vivacchiare

Già pentito del ritorno? Ma no, ma no, ho fatto una scelta d’amore per l’Italia, la politica, il Pd, alle volte in amore si fanno cose irrazionali ma sono contento di averla fatta. Non sono tornato per vivacchiare.

E poi: “Non è vero che la base non c’è più, la politica è fatta di militanti”.

Madia-Serracchiani? Fossero stati due uomini altro linguaggio

Sul capogruppo del Pd alla Camera “decideranno domani, il gruppo voterà, è autonomo, per me la cosa essenziale era che fosse una donna, perché il Pd ha una storia recente tutta al maschile”.

“A chi mi dice che ho fatto una cosa di immagine ribadisco che non esiste nel 2021 nel mondo che frequentiamo un’associazione, un luogo di soli uomini, nemmeno il Vaticano. Che il Pd debba essere un partito solo di uomini… Mi ha colpito, poi, il modo in cui viene trattata la vicenda tra Madia e Serracchiani, si è parlato di baruffa…se fosse stato un confronto tra due uomini si sarebbe usato un altro tipo di linguaggio”. “Mi prendo gli strali di tanti maschi cinquantenni bianchi come sono io….” ha concluso.

(Globalist)