Cerveteri, Via Furbara Sasso: asfaltati 3km di strada

Soddisfazione del Sindaco Pascucci: “lavori realizzati grazie ad un mio emendamento di 150mila euro presentato in Consiglio Metropolitano”

Grazie all’emendamento al bilancio previsionale della Città Metropolitana di Roma Capitale pari a 150mila euro presentato dal Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci nel suo ruolo di Consigliere metropolitano di opposizione e Presidente della Commissione Bilancio, sono in fase di conclusione i cantieri per il rifacimento totale del manto stradale e della segnaletica orizzontale lungo la Via Furbara Sasso nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Aurelia e l’incrocio con Via del Sasso. Lavori importanti che interessano quasi 3km di strada e che puntano a mettere in sicurezza uno dei tratti della viabilità del territorio che maggiormente ne avevano necessità.

Concordati inoltre dal Comune di Cerveteri con Città Metropolitana, l’esecuzione di nuovi futuri interventi sulla stessa strada in direzione Borgo del Sasso e sino a Pian della Carlotta, nei tratti maggiormente ammalorati.

“Si tratta di un intervento fondamentale per un tratto di strada estremamente trafficato e di grande rilievo da un punto di vista della viabilità – spiega il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – rappresenta infatti una arteria stradale di collegamento tra la zona del Sasso e delle Due Casette con la Provinciale Aurelia, oltre che una delle due opportunità per raggiungere il PMA della nostra Protezione Civile, luogo che in questi ultimi 12 mesi è costantemente presidiato dai Volontari del Gruppo Comunale e punto di ritrovo per la cittadinanza in quanto individuato come luogo di gestione dell’emergenza da COVID-19”.

Alessio Pascucci