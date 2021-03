Renzi nei paddock del Gp di Formula 1 in Bahrain. Le proteste sui social: “Noi in zona rossa e lui a divertirsi”.

La replica di Iv: “Ha sempre rispettato le regole”

Il leader di Italia viva fotografato con il presidente della Fia Jean Todt. L’ufficio stampa del partito: “I suoi viaggi non costano un centesimo al contribuente”

Che avrebbe fatto altri viaggi all’estero lo aveva annunciato nei giorni scorsi. Ma che si sarebbe intravisto, oggi, nelle inquadrature della diretta del Gran Premio del Bahrain non era prevedibile. Dopo le polemiche sui suoi viaggi in Arabia Saudita e a Dubai, negli Emirati Arabi, Matteo Renzi è volato nel Paese del Medioriente per assistere dal vivo alla gara dei bolidi della Formula 1. E sui social è scoppiata una nuova polemica. In molti, infatti, su Twitter e Facebook si domandano come il leader di Italia viva sia potuto volare in Bahrain nonostante le restrizioni per il coronavirus e, soprattutto, molti utenti si chiedono se abbia ricevuto un invito per assistere alla gara e se gli è stato pagato l’alloggio in albergo.

Renzi, però, fa sapere che a queste polemiche è abituato, ma che ha sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula, al Senato, per il suo intervento sul Family Act. L’ufficio stampa di Italia viva, inoltre, precisa in una nota che “i viaggi di Renzi riguardano solo lui e non costano un centesimo al contribuente”.

Polemiche analoghe hanno accompagnato i viaggi del senatore Renzi in Arabia Saudita, dove è volato lo scorso mese per partecipare ad un incontro, tutto spesato, con il principe saudita Bin Salman. Un evento organizzato dal Future Investement Initiative nel cui board siede il leader di Italia viva. Nonostante le accuse e le polemiche, Renzi nelle settimane seguenti è volato a Dubai con Marco Carrai e, oggi, è stato visto nei paddock del Gp in Bahrain.

(La Repubblica)