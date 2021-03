IC di Bracciano  “La scuola  che non si ferma col rosso ma che si apre ed include” 

L’ultimo DPCM che ha trasformato gran parte della nostra Penisola in una immensa zona rossa con ordinanze restrittive antiCovid particolarmente stringenti,

ha implicato, nelle regioni contraddistinte da tale colore, la chiusura delle scuole di ogni ordine grado sul territorio;

il nuovo lockdown e la chiusura di tutti gli istituti, da quelli dell’infanzia, alle superiori di secondo grado e quindi anche dell’ Istituto Comprensivo di Bracciano, hanno condotto alla sospensione della didattica in presenza per tornare, nel periodo compreso tra il 15 ed il 29 marzo 2021, a quella a distanza (DAD).

Resosi immediatamente disponibile a distribuire devices nelle famiglie che ne avessero avanzato richiesta, secondo precisi criteri di assegnazione in comodato d’uso, l’ Istituto Comprensivo del nostro paese non solo ha garantito agli studenti, sin da lunedì 15 Marzo, in entrambi i plessi, le ore di DAD previste in base al regolamento approvato nel collegio docenti dello scorso settembre 2020 ma ha anche saputo organizzare, su sensibile iniziativa e proposta della dirigente, prof.ssa Lolli Lucia (che ha favorito l’attuazione della nota ministeriale 662) e con risposta entusiasta e partecipe di numerose famiglie, in quasi tutte le classi, una didattica di tipo misto ossia con un piccolo gruppo di studenti in aula ed i restanti a casa, collegati ognuno da una postazione domestica con il proprio PC.

I piccoli gruppi eterogenei di allievi, organizzati al fine di facilitare i processi di inclusione e socializzazione degli studenti diversamente abili e/o con bisogni educativi speciali (BES) in numero non superiore a quattro unità, hanno usufruito di una didattica in presenza da parte degli insegnanti di sostegno e del corpo docente che, presenti ed attivi in aula, hanno erogato in sicurezza, e con grande ed encomiabile professionalità, un tipo di didattica definita mista, ossia contemporaneamente in presenza, in aula e a distanza, agli alunni da casa .

Gli studenti della nostra scuola, in entrambi i casi, si sono comportati in maniera partecipe ed attiva, usufruendo di lezioni sincrone ed asincrone, erogate dal corpo docente per mezzo della preziosa strumentazione tecnologica in dotazione alla scuola, in entrambi i plessi, “Tittoni” e “S. Giovanni Bosco”(PC e LIM funzionanti in ogni aula).

Nonostante la chiusura dovuta alla colorazione rossa della regione Lazio, l’Istituto Comprensivo di Bracciano, guidato con polso e competenza ma anche grande sensibilità ed attenzione ai discenti della nostra Dirigente, e grazie alla disponibilità e professionalità dei suoi insegnanti, nonché alla partecipazione di alcune famiglie di ogni classe disposte a far frequentare le lezioni in presenza ai propri figli, anche a turno, per facilitare così l’inclusione degli studenti con BES, non si è fermato nemmeno per un attimo, ha proseguito l’erogazione di un servizio di qualità ed ha proficuamente saputo aprirsi, più di quanto non stesse già facendo, all’accoglienza e all’ inclusione essendo in grado di mantenere, al contempo, standard di sicurezza altissimi.

Prof. ssa Grazia Lovino