Entro il 3 aprile arriveranno quasi tre milioni di dosi di vaccino

Il commissario Figliuolo assicura che sono attese un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre un milione 300 mila AstraZeneca per avere un massiccio afflusso e utilizzare appieno gli hub vaccinali

“Arriveranno nella settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile, perché il trimestre finisce in quella settimana, oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre un milione 300 mila AstraZeneca, e questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che consenta di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire. Non esiste alcuna disparità tra le regioni”. A dirlo il commissario nazionale per l’emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all’hub di Messina.

“Oggi – ha aggiunto – abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi di vaccino: ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l’altro ieri 245 mila… sono dati da consolidare, ieri 237 mila, ma probabilmente supereremo le 240 mila… quindi siamo allineati al piano”.

“Ho detto che bisogna migliorare insieme, cercare la concordia, ciò che unisce per migliorare, nessuno deve dire di sentirsi defraudato, questo è stato l’inizio ottimale, adesso si deve fare di più e insieme” ha aggiunto il generale che a Messina ha anche parkato dlel’obiettivo di raddoppiare le vaccinazioni in Sicilia e realizzare a Messina un nuovo punto.

“La Sicilia – ha detto – sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno: siamo nel pieno target della campagna vaccinale, è chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno ai 50 mila; per fare questo bisogna trovare nuovi hub vaccinali e nuovi punti di vaccinazione. Nel piano c’è una strategia che prevede la capillarizzazione per andare a trovare e vaccinare anche nelle zone più impervie i grandi hub nelle città come Messina. Con le autorità sanitarie locali, il prefetto e il sindaco abbiamo condiviso la possibilità di ampliare l’offerta, perche’ questo posto e’ stato un grandissimo sforzo, ma 52 postazioni vaccinali in un’area cosi’ congestionata potrebbero portare in futuro, quando si aprira’ la stagione turistica, dei problemi. Abbiamo deciso di realizzare, dal punto di vista logistico e con assetti sanitari, un altro luogo individuato nel palazzetto Rescifina che è vicino alla tangenziale e all’uscita dello svincolo autostradale: ha spazi, il sindaco lo ha messo a disposizione e noi lo vestiremo in tempi brevi”.

(Agi)