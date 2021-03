Bracciano, il coraggio di cambiare

Riceviamo e pubblichiamo.

Continua la “campagna di ascolto” del raggruppamento che propone Marco Crocicchi Sindaco di Bracciano.

Il programma degli incontri

La prima settimana è passata. I due incontri in programma sono stati molto partecipati, segno della grande voglia che c’è a Bracciano di costruire insieme una nuova visione della città.

In questa settimana proseguiamo con gli appuntamenti tematici previsti, sempre in modalità online.

Ti chiediamo di partecipare portando la forza delle tue idee e della tua esperienza.

I tavoli tematici si riuniranno secondo il seguente calendario:

Martedì 30 marzo ore 21 : Governance e Democrazia partecipata. Il link per accedere alla riunione: https://meet.google.com/dht-ineb-zah

: Governance e Democrazia partecipata. Il link per accedere alla riunione: Giovedì 1 aprile ore 21 : Bracciano e il suo territorio (Ambiente, Mobilità sostenibile, Beni Comuni e Pianificazione). Il link per accedere alla riunione: https://meet.google.com/yft-padi-rpt

: Bracciano e il suo territorio (Ambiente, Mobilità sostenibile, Beni Comuni e Pianificazione). Il link per accedere alla riunione: Martedì 6 aprile ore 21: Nessuno rimanga indietro (Politiche sociali, Sanità, Inclusione). Il link per accedere alla riunione: http://meet.google.com/ush-gagj-eqk

Partecipare per decidere, insieme possiamo cambiare Bracciano.

Ti aspettiamo.