La critica di Fratoianni: “Governo e maggioranza arretrano sulla sospensione dei brevetti”

Il segretario di Sinistra Italiana : “Non se la sentono di contrastare gli interessi delle multinazionali del farmaco”

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha duramente criticato l’atteggiamento del governo per il tema vaccini, accusando l’attuale maggioranza di avere un comportamento timoroso nei confronti delle multinazionali.

”In generale quello che sta accadendo sulla scena politica è l’inevitabile evoluzione di una maggioranza parlamentare che – salvo su un terreno peraltro molto rilevante nella gestione dell’emergenza sanitaria e del contrasto alla diffusione del virus, il tema per capirci dell’apertura e delle riaperture, su cui ancora il governo mantiene un elemento di equilibrio – ma su tutto ciò che riguarda anche su questo fronte la necessità di determinare un salto di qualità gli elementi di arretramento sono evidenti. E ce n’è uno in particolare che ci sta a cuore dato che lo abbiamo affrontato nelle aule parlamentari e nei nostri rapporti internazionali: il tema dei vaccini, la sospensione dell’efficacia dei brevetti in sede Wto, gli interessi delle multinazionali del farmaco. E Su cui insieme ad altre forze politiche della sinistra in Europa, associazioni, Ong stiamo conducendo una campagna internazionale ”, afferma aprendo i lavori online dell’assemblea nazionale del partito dedicata all’elezione dei nuovi organismi dirigenti.

(Globalist)