Due gemelli separati alla nascita per curarsi, si sono riuniti dopo due settimane

L’episodio è accaduto a Liverpool dove due gemelli nati prematuramente sono stati separati, il loro ricongiungimento è avvenuto dopo 2 settimane e “Si sono fatti le coccole”

A Liverpool c’è stato un avvenimento di quelli che in questo periodo di sofferenza e lontananza per gli individui ha fatto commuovere e ben sperare.

Una coppia di gemellini Neve e Louie, molto piccoli, rischiavano di non farcela per via della loro nascita prematura.

Soprattutto la femmina, la quale pesava 650 grammi era a rischio alto di sopravvivenza, dunque i due fratelli gemelli sono stati separati alla nascita per ottenere le cure necessarie.

A due settimane dalla separazione sono stati riuniti e la loro reazione ha portato la madre a piangere di gioia: i piccoli “si facevano le coccole e si tenevano per mano”.

“Sono incredibili, così forti. Non potrei essere più orgogliosa” ha raccontato Laura Hough, la madre 27enne.

I piccoli sono nati l’otto marzo al Liverpool Women’s Hospital, dopo 30 settimane di gestazione.

Il parto cesareo, dice Laura, è stato “spaventoso”: le era stato detto che Neve rischiava di non sopravvivere.

Dopo la nascita, anche le condizioni di Louie si sono mostrate complicare: i suoi polmoni erano collassati.

Ora stanno entrambi bene, insieme.

(Globalist)