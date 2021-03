‘PARTITE BENE PRENOTAZIONI ANNI 68-69, GIA’ OLTRE 40 MILA DA IERI SERA’

NELLA GIORNATA DI IERI NUOVO RECORD EFFETTUATE OLTRE 26 MILA SOMMINISTRAZIONI, DA PROSSIMA SETTIMANA SI ANDRA’ A 30 MILA AL GIORNO. OVER 80 COMPLETATA COPERTURA VACCINALE AL 40%

“Nella notte aperto il servizio di prenotazione anche per gli over 60 anni nel Lazio. Nella fascia 68-69 anni sono già oltre 40 mila le prenotazioni effettuate in poche ore e di queste 3 mila tramite la App SaluteLazio. Sono partite bene nel Lazio le prenotazioni degli over 70 anni, dal 10 marzo giorno di apertura delle prenotazioni nella fascia 70-79 anni sono infatti già circa 400 mila le prenotazioni effettuate. Nella giornata di ieri nuovo record sono state effettuate oltre 26 mila somministrazioni di vaccino e dalla prossima settimana si andrà a circa 30 mila al giorno. Per quanto riguarda gli Over 80 con la doppia dose sono il 40% dei prenotati. Per tutto il mese di aprile a causa delle dosi ridotte di Astrazeneca i medici di medicina generale lavoreranno in prevalenza con Pfizer, sono state date indicazioni a tutte le Asl. Non appena arriverà il vaccino Johnson&Johnson verrà dato a tutti i medici di medicina generale”

Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, 27 marzo 2021