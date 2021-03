Simona Malpezzi eletta all’unanimità presidente del gruppo Pd al Senato

L’assemblea dei senatori ha scelto il successore di Andrea Marcucci. Gli auguri del segretario, Letta

L’assemblea dei senatori del Partito democratico ha eletto all’unanimità Simona Malpezzi presidente del gruppo. Succede ad Andrea Marcucci.

“Non esistono i partiti dei leader ma i partiti delle donne e degli uomini che, pur nell’asprezza delle contrapposizioni, contribuiscono alla costruzione di una casa comune, solida e destinata a durare al di la’ delle sorti personali”. Così la neo presidente dei senatori dem.

“Per me questa cosa qui è il Pd, al partito del leader ho detto no – ha aggiunto – perché è lontano da me, dal mio vissuto e dal mio modo di intendere una comunità. Il partito leaderistico è la morte della politica e del pensiero plurale. E oggi più che mai sono onorata di far parte della grande comunità che è il Partito Democratico. Perché la sento profondamente come la mia e la nostra casa”.

Malepzzi ha assicurato che il gruppo dem del Senato “sosterrà il segretario e lavorerà per promuovere il tema decisivo dei giovani che sono stati tra i più penalizzati dalla pandemia con drammatiche ripercussioni sia dal punto di vista della continuità didattica, sia della privazione delle relazioni”.

“Non voglio essere solo la Presidente di tutti, ma una Presidente che intende dare forma e sostanza ad una leadership femminile. E quindi nessuna neutralità, perché è proprio con le parole, il sapere e la capacità di cura di una donna interpreterò questo ruolo. Senza lasciare nessuna indietro”, ha concluso.

“Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Pd. Al lavoro al servizio dell’Italia”, ha scrito su Twitter il segretario Pd, Enrico Letta, che ha partecipato all’assemblea.

Auguri simili sono arrivati, sulla stessa piattaforma social, da Marcucci: “Buon lavoro alla nuova presidente dei senatori del Partito democratico Simona Malpezzi e al suo vicepresidente vicario Alan Ferrari”.

L’assemblea dei senatori ha eletto all’unanimità per alzata di mano anche il nuovo ufficio di presidenza che affiancherà Simona Malpezzi. Ne fanno parte Alan Ferrari, vicepresidente vicario; Caterina Biti, vicepresidente; Franco Mirabelli, vicepresidente; Stefano Collina, tesoriere; Vincenzo D’Arienzo, segretario; Monica Cirinnà, segretario. Invitata permanente: Anna Rossomando, vicepresidente del Senato. Invitato: Andrea Marcucci, per transizione quale presidente uscente.

(Agi)