Vaccini, on. Baldini a Fico: “Perché noi parlamentari non veniamo vaccinati?”

Maria Teresa Baldini, deputata di Fi durante una delle votazioni sulle risoluzioni relative alle comunicazioni del premier sul consiglio europeo, prende la parola e chiede al presidente Roberto Fico: “Perché le vaccinazioni per i parlamentari non vengono fatte? Perché hanno un costo? Noi così non lavoriamo in sicurezza”.

Pronta la risposta di Fico: “Le vaccinazioni si fanno sulla base del piano vaccinale preparato dal governo come per tante categorie…” La deputata Baldini fu la prima parlamentare a indossare la mascherina in aula, nel febbraio dell’anno scorso.

VIDEO

https://video.repubblica.it/politica/vaccini-on-baldini-a-fico-perche-noi-parlamentari-non-veniamo-vaccinati/384406/385134?ref=RHTP-BS-I270682269-P5-S1-T1

(La Repubblica)