Vaccini, Draghi contro le Regioni: “Anziani trascurati in favore di altri gruppi”.

Scuola, “speriamo di riaprire asili ed elementari dopo Pasqua”

Il presidente del Consiglio denuncia in Senato la priorità attribuita ad alcune categorie “probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale”. Sull’economia: “Tassa digitale globale possibile entro la metà del 2021 grazie all’apertura Usa”

MILANO – Covid 19, politica industriale e mercato unico, digitalizzazione, rapporti con la Russia, situazione del Mediterraneo. Ecco il menu dei temi presentati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’aula del Senato per le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani.

Draghi ha premesso al suo discorso la soddisfazione per la presenza del presidente Usa, Joe Biden, a uno spezzone del Consiglio europeo, accolta come un simbolo del nuovo slancio dell’alleato americano verso il Vecchio continente.

Coronavirus, Draghi: “Obiettivo 500mila vaccinazioni al giorno”

Covid e vaccini

Ha poi lanciato, sul capitolo dedicato al Covid 19, un “messaggio di fiducia agli italiani”. In Italia, ha spiegato, “siamo all’opera per colmare i ritardi di questi mesi” e “l’accelerazione è visibile: quasi 170 mila dosi al giorno” inoculate “nelle prime 3 settimane di marzo, più del doppio che nei mesi precedenti e nonostante il blocco temporaneo di AstraZeneca”. L’obiettivo è “portare il ritmo di vaccinazioni a mezzo milione al giorno”.

In Europa, ha ricordato Draghi, “abbiamo quattro vaccini sicuri ed efficaci, tre in somministrazione e il quarto disponibile da aprile (J&J). Ora il nostro obiettivo è vaccinare più persone possibile nel più breve tempo possibile”. Restando alla campagna in Italia, ha puntato il dito contro le differenze tra Regioni sulle somministrazioni delle dosi che “sono difficili da accettare”. Il richiamo è stato di seguire “le priorità del piano nazionale”, in particolare per quel che riguarda la protezione degli anziani, trascurati “in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell’uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo, insieme, nei mesi precedenti”.

Nell’intervento pomeridiano alla Camera, poi, ha assicurato che “il governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati” sui vaccini “sul sito della Presidenza del Consiglio, Regione per Regione, categoria di età per categoria di età”. Ha anche spiegato quanto accaduto alla Catalent di Agnani: “Sabato sera ricevo una telefonata dalla presidente della Commissione europea segnalandomi alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento della Catalent di Anagni, che infiala i vaccini. Mi si suggeriva di ordinare un’ispezione. La sera stessa ho chiesto a Speranza di inviare i Nas, che sono andati immediatamente e la mattina hanno identificato i lotti in eccesso. Sono stati bloccati e ne sono partiti due, in Belgio, alla casa madre, Astrazeneca”. Su questi due, “da dove andranno da lì non so. Intanto la sorveglianza continua per i lotti rimanenti”.

Sulla strategia europea “sui vaccini la scelta europea credo sia stata giusta ed è facile col senno di poi criticare le scelte fatte in un periodo mai sperimentato prima. Però la delusione dei cittadini europei è stata grande, non so se ci sono stati errori, la commissione europea si è difesa, non ha tanta importanza. Bisogna avere umiltà di giudizio e guardare al futuro: le cose vanno meglio, c’è un nuovo commissario Breton che è bravissimo e la risposta è stata immediata. Dobbiamo guardare ai segni positivi all’orizzonte”.

Draghi, tornando al primo discorso a Palazzo Madama, ha rimarcato che “mentre la campagna di vaccinazione procede, è bene iniziare a pianificare le riaperture” strappando l’applauso dei senatori e il tweet di soddisfazione di Salvini. In primis, “cominceremo a riaprire le scuole primarie e dell’infanzia, se la situazione lo permette anche nelle zone rosse, dopo Pasqua“. E ha aggiunto: “Speriamo”.

Di nuovo guardando all’Europa, il presidente del Consiglio ha spiegato che “si parla molto di autonomia strategica, in riferimento alla sicurezza e al mercato unico, ma la prima autonomia strategica è quella dei vaccini, oggi”. Per Draghi “la pandemia rende evidente l’opportunità di investire sulla capacità produttiva di vaccini in Europa. Dobbiamo costruire una filiera che non sia vulnerabile rispetto agli shock e alle decisioni che vengono dall’esterno. E abbiamo già iniziato a stabilire accordi di partnership con case internazionali per la produzione in Italia“.

Sulla proposta di Green pass per la libera circolazione dei vaccinati ha riconosciuto che è un “progetto complesso” e rimarcato che “la libertà di movimento” deve andare “di pari passo con la tutela della salute”.

Politica economica e mercato unico

Draghi ha ricordato come nella sua carriera abbia sempre rimarcato l’importanza del mercato unico: difenderlo “significa difendere le aziende italiane”.

Il premier ha citato l’audizione del ministro Colao rimarcando che il 20% dei fondi destinati a finanziare il Pnrr riguarda la trasformazione digitale, ma in questo processo di crescita del web “serve una equa distribuzione dei proventi”. Il Consiglio europeo – ha spiegato – deve risolvere a livello globale, in ambito Ocse, il problema della tassazione dei giganti del web “entro la metà del 2021”. Un obiettivo alla portata perché ora “si vede una apertura dall’amministrazione Usa, che in passato mostrava una completa chiusura sull’ipotesi di una tassa digitale”. La presidenza italiana del G20 è “l’occasione migliore per farlo”.

“Un futuro migliore per l’Europa unita passa attraverso un’azione concreta sull’occupazione, soprattutto giovanile, sulle pari opportunità, sui diritti sociali”, l’altro snodo del suo discorso economico. Temi che andranno “in un “Vertice Sociale” che sarà organizzato il 7-8 maggio dalla Presidenza di turno portoghese del Consiglio dell’Unione europea. Ed è il tema che dobbiamo mettere al centro della Conferenza sul Futuro dell’Europa che prenderà il via il 9 maggio. I giovani e l’occupazione giovanile: questo è al centro del futuro dell’Europa. Per questo appuntamento sollecitiamo la partecipazione attiva di tutti i cittadini europei e dei parlamenti nazionali”, ha aggiunto.

Turchia e diritti umani. Visita in Libia

“La difesa dei diritti umani in tutti i paesi è un valore europeo fondamentale. Sono un valore identitario per l’Unione europea”, ha spiegato Draghi quando ha affrontato il capitolo della Turchia e della geopolitica. “Dobbiamo ribadire impegno a costruire Europa che accolga i giovani e li formi come figli non come riserva di lavoro spesso sottopagato”, ha aggiunto. Quanto alla posizione di Ankara (ieri Draghi ha parlato con Erdogan), il premier ha rimarcato che “l’abbandono turco della Convenzione di Istanbul rapprensenta un grave passo indietro”. E nel passaggio alla Camera ha riferito quanto detto a Erdogan: “Aiutateci ad aiutarvi”.

Il premier ha poi annunciato che sarà in “visita in Libia nella prima settimana di aprile”. Sarà dunque la prima uscita internazionale: “La posizione dell’Italia in Libia è quella di sostenere il governo temporaneo, garantire le elezioni entro dicembre, rispettare il cessate fuoco e ci sono elementi incoraggianti” in questo senso. “L’Italia difende in Libia e nel Mediterraneo i propri interessi nazionali e la cooperazione internazionale nel campo della sicurezza con i suoi partner strategici. Se vi fossero interessi contrapposti l’Italia non dovrebbe avere alcun dubbio ovviamente nel difendere i propri interessi nazionali – ha aggiunto – né deve avere timori reverenziali verso qualunque partner. E mi sembra di aver sempre dimostrato nella mia vita – ha concluso – estrema indipendenza nella difesa dei valori fondamentali dell’Europa e della nazione”. Alla Camera ha ulteriormente dettagliato: “Occorre essere molto vigili che l’accordo sul cessate il fuoco venga rispettato con l’evacuazione di coloro che hanno alimentato questa guerra, i mercenari e gli eserciti di altri Paesi, tra questi la Turchia”.

La seduta era iniziata con l’applauso dell’aula alla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, che si è commossa nella ricorrenza dei tre anni dalla sua elezione: è stata la prima donna. La stessa Casellati ha poi ricordato Ombretta Fumagalli Carulli, scomparsa pochi giorni fa.

(La Repubblica)