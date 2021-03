Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso, nel pomeriggio di oggi mercoledì 24 marzo 2021, dall’ospedale San Raffaele di Milano. Era arrivato lunedì per il monitoraggio clinico di routine e l’adeguamento alla terapia in atto.

Ad annunciare il ricovero era stato l’avvocato Federico Cecconi, suo legale all’inizio dell’udienza del processo. “Potremmo sapere in modo circostanziato tra un paio di giorni le sue condizioni“, aveva aggiunto. Per il leader di Fi, che non risulta vaccinato, è ancora necessario del riposo. In passato, oltre che per le conseguenze del Covid-19, Berlusconi è stato ricoverato per problemi cardiaci. Poi nel pomeriggio di oggi le dimissioni.

Qui in pagina il video delle dimissioni dall’ospedale di Silvio Berlusconi che ha diffuso LaPresse.

(corrieredellUmbria)