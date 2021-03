Una triste realtà quella che viene imposta ai bambini e adolescenti

Si sa, le scuole non producono economia, dunque perché tenerle aperte?

Nonostante la corsa a vaccinare i docenti, le scuole rimangono chiuse. Allora mi domando che senso ha? Perché non dare quel vaccino alle cassiere dei supermercati, sempre aperti anche durante i “lockdown”?

Scuole chiuse, palestre, piscine, e qualsivoglia attività che riguarda i ragazzi, tutto chiuso.

Un’intera generazione da più di un anno chiusa in casa, privata della propria vita sociale, della crescita con i coetanei, delle sperimentazioni che sono fisiologiche della loro età.

Troppi allarmi vengono lanciati dai Pediatri, dagli psicologi e dai neuropsichiatri riguardo la situazione degli adolescenti, sono aumentati i casi di autolesionismo, di suicidio, di depressione, eppure dalle alte cariche nessuno fa niente.

Continuano a dirci che le scuole sono sicure, bene, allora perché continuano a restare chiuse?

Hanno fatto in modo che palestre, piscine, cinema e teatri investissero per poter accogliere in piena sicurezza, eppure è tutto costantemente inaccessibile.

Si pensa ai sostegni per le attività che stanno in forte perdita perché da tempo chiuse. Per i ragazzi che da più di un anno sono stati privati della loro vita, quali interventi e sostegno sono previsti? Nessuno ne parla, nessuno fa niente.

Una triste realtà quella che stanno vivendo i bambini e gli adolescenti, che vedrà, in futuro, non tanto lontano, i risultati aimé preoccupanti di quanto, in questo lungo anno, non siamo riusciti a dare loro.

Elisabetta Mulas