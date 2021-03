“L’eccidio delle Fosse Ardeatine: il ricordo, le storie, le testimonianze”. Il percorso dedicato sul sito di Villa Altieri

Per il giorno in cui ricorre l’anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto il 24 marzo 1944, la Biblioteca Istituzionale e Archivio Storico della Città metropolitana di Roma Capitale hanno realizzato un percorso bibliografico e multimediale, attraverso tre volumi di recente acquisizione e un percorso multimediale con risorse digitali, film e documentari.

“Nei tre volumi di Carla Capponi, Maria Grazia D’Amelio e Francesco Guida, un percorso di lettura per approfondire fatti e storie della resistenza romana e l’orrenda pagina dell’eccidio più efferato mai realizzato nel nostro paese. Insieme ai documentari e alle risorse digitali raccolte dal prezioso lavoro di Villa Altieri, continuiamo a mettere al centro storia e memoria legati alla città e al territorio provinciale, offrendo ai cittadini un’iniziativa complessa e ricca di approfondimenti, fruibile gratuitamente da tutti”.

Il percorso può essere visitato al seguente indirizzo:

http://biblioteca-provinciale.provincia.roma.it/news/24-marzo-1944-24-marzo-2021-leccidio-delle-fosse-ardeatine-il-ricordo-le-storie-le-testimonian-0

Eccidio delle Fosse Ardeatine, Zotta: “Omaggio alla comunità ebraica per commemorare l’eccidio delle Fosse Ardeatine e la figura di Placido Martini”

Questa mattina la Città metropolitana ha deposto la corona presso la Sinagoga di Roma (Tempio Maggiore) per ricordare le vittime dell’eccidio alle Fosse Ardeatine. L’emergenza sanitaria non ci ha consentito la partecipazione a una cerimonia solenne; abbiamo voluto ricordare il sacrificio di tanti ebrei e per tutti coloro che si sono sacrificati per la nostra libertà. Il pensiero è per tutta la Comunità ebraica, i familiari delle vittime, ai loro congiunti morti, a quanti dopo tanti anni lottano ancora per tenere vivo questo ricordo. L’occasione è stata anche quella per omaggiare Placido Martini, Consigliere provinciale, anche lui martire alle Fosse Ardeatine.

Teresa Zotta, Roma, 24 Marzo 2021