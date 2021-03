Covid: in Italia 18.765 nuovi casi e tasso di positività giù al 5,6%, ma i morti sono 551

Mai così tanti deceduti dal 19 gennaio quando i decessi furono 603. I tamponi eseguiti sono stati 335.189, la Regione con più casi giornalieri è la Lombardia con 3.643 nuovi positivi

Sono 18.765 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (quando erano stati 13.846) ma con 335.189 tamponi, 166mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività scende al 5,6% (ieri era all’8,2%).

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In forte aumento invece i decessi, 551 (ieri 386), mai così tanti dal 19 gennaio (quando furono 603). Le vittime totali dall’inizio dell’epidemia sono 105.879.

Mentre salgono ancora, ma meno di ieri, i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +62) con però ben 317 ingressi del giorno, e sono 3.546, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 379 unità (ieri +565), 28.428 in tutto.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+3.643), seguita da Piemonte (+2.080), Veneto (+1.966), Campania (+1.664), Emilia Romagna (+1.578) e Lazio (+1.491).

I contagi totali salgono a 3.419.616. I guariti sono 20.601 (ieri 32.720), in totale 2.753.083.

Per il secondo giorno cala il numero delle persone attualmente positive, 2.413 in meno (ieri -8.605), 560.654 in tutto. Di questi, 528.680 sono in isolamento domiciliare.

