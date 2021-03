Sul web sono i giovani ad avere fiducia nei vaccini

Cresce il sentiment positivo per AstraZeneca dopo la nuova approvazione di EMA. Record di conversazioni in pochi giorni, ma la contrapposizione tra “pro vax” e “no vax” non si attenua

Il vaccino prodotto da AstraZeneca è “sicuro ed efficace”: lo conferma l’European Medicines Agency (EMA) al termine dell’indagine avviata dopo alcuni casi sospetti di trombosi, e la conseguente sospensione precauzionalmente delle somministrazioni in alcuni Stati europei, Italia inclusa. Ora le vaccinazioni possono riprendere a pieno regime.

I “benefici sono superiori ai rischi” secondo EMA, nonostante non si possa escludere con certezza il nesso di causalità con la formazione dei coaguli di sangue, sebbene in rarissimi casi. Di conseguenza l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIMA) ha revocato il divieto d’uso stabilito in via precauzionale nel nostro paese.

“La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale”, ma “la campagna vaccinale prosegue con la stessa intensità e con gli stessi obiettivi”, ha commentato il Primo Ministro Mario Draghi, aggiungendo che l’incremento nelle forniture di alcuni vaccini “aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche”.

Si conclude così una settimana molto complicata che ha causato un rallentamento delle vaccinazioni in Italia, provocando un grandissimo volume di conversazioni sul web e sui social. Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* abbiamo registrato oltre 96mila conversazioni e oltre 152mila condivisioni su Twitter, con alti tassi di interazioni tra utenti; resta molto forte la contrapposizione tra favorevoli e contrari ai vaccini, “AstraZeneca è sicuro” e “Carne da macello vaccini” sono due delle frasi maggiormente presenti all’interno dei contenuti monitorati.

AstraZeneca e la discussione sulle vaccinazioni, in tutte le sue declinazioni (effetti collaterali, logistica, quantità di dosi disponibili, “no vax” e “pro vax”) sono al centro delle polemiche, nonostante la comunicazione online dell’azienda biofarmaceutica britannica sia molto ridotta, affidata alle note ufficiali pubblicate nella sezione “Covid-19 information hub” del sito web aziendale.

La nuova approvazione di EMA al vaccino ha modificato leggermente il sentiment per AstraZeneca – dove per sentiment intendiamo l’analisi in tempo reale delle reazioni ed emozioni degli utenti inerenti un qualsiasi evento, locale o globale -. Il valore, infatti, registra un incremento positivo rispetto alla settimana scorsa, perciò vi sono persone che hanno riformulato opinione in seguito alla validazione scientifica arrivata dell’Agenzia.

Il sentimento positivo su AstraZeneca rispetto alla settimana precedente supera persino il gradimento per Pfizer ed eguaglia Sputnik, un valore derivante non soltanto dalla rinnovata fiducia nella qualità di questo siero, ma anche dalla soddisfazione per la ripresa del piano vaccinale a pieno regime, con un maggior numero di dosi disponibili. La curva delle conversazioni negative e l’analisi semantica dei contenuti dimostra come negli ultimi giorni, ossia dall’approvazione di EMA comunicata giovedì 18 marzo, i commenti negativi e la diffidenza siano nettamente diminuiti.

Interessante notare come tra i sostenitori della vaccinazione vi siano più donne rispetto a quelle presenti nel fronte dei “no vax” e che la fascia di età più giovane, dai 18 ai 34 anni, è maggiormente popolata.

Nonostante il Covid sia una patologia particolarmente pericolosa per le persone anziane, il maggior numero di persone diffidenti o contrarie verso questo piano vaccinale appartiene alla fascia di età dai 35 fino agli oltre 55 anni.

Stringendo il focus sui leader politici, Giorgia Meloni, dall’opposizione, critica la poca trasparenza del Governo nella gestione dello stop ad AstraZeneca. Molto attivo il Governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che rilancia la possibilità di rendere obbligatoria la vaccinazione per il personale medico sanitario. Nel frattempo è stata anche la settimana nella quale si è discusso della proposta della Commissione europea per istituire un passaporto vaccinale necessario per viaggiare tra Stati membri nei prossimi mesi.

