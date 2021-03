Fassina: “Le Regioni hanno fallito, il sistema sanitario torni allo Stato”

Il parlamentare di Leu: ” È inaccettabile che la probabilità di sopravvivenza al Covid dipenda con così drammatica varianza dalla residenza”

Stefano Fassina, deputato di LeU si è oggi espresso riguardo l’evoluzione delle vaccinazioni in Italia e sull’organizzazione del Servizio Sanitario pubblico:”I dati più recenti sull’andamento delle vaccinazioni confermano, ancora una volta, il fallimento delle Regioni nell’organizzazione del Servizio Sanitario pubblico.

È inaccettabile che la probabilità di sopravvivenza al Covid dipenda con così drammatica varianza dalla Regione di residenza: a Bolzano, il 38% degli ultra-ottantenni ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino, in Lombardia l’11%, in Calabria soltanto il 2,5%. L’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale va restituita allo Stato.

È la riforma strutturale più urgente da inserire nel Pnrr, insieme alla definizione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni”.

(Globalist)