Cerveteri, Uovo Sospeso: una Pasqua solidale

Torna l’iniziativa promossa dal Comune di Cerveteri per i bambini e le bambine della città.

In vista della Pasqua, a Cerveteri torna la campagna solidale Uovo Sospeso. Recandosi in uno dei supermercati del territorio che hanno aderito all’iniziativa, si potrà acquistare uno o più uova di Pasqua e donarle ai bambini e alle bambine delle famiglie del territorio più in difficoltà lasciandole nell’apposito carrello presente all’interno dei punti vendita.

“Gli effetti della pandemia da COVID-19 iniziata oramai lo scorso anno fanno sentire ancora forti le loro conseguenze su tantissime famiglie, improvvisamente trovatesi senza un lavoro, senza le certezze economiche su cui potevano fare affidamento fino a poco più di 12 mesi fa – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – in questo ultimo anno abbiamo cercato di aiutare il maggior numero di famiglie possibili, attraverso i pacchi di generi alimentari che con continuità attraverso la Protezione Civile comunale stiamo consegnando a chi è in maggiore difficoltà. Così come lo scorso anno, in occasione della Pasqua, vogliamo aggiungere però ai prodotti canonici del pacco alimentare, qualcosa di speciale, che possa donare un sorriso ai bambini di quelle famiglie che sono in maggiore difficoltà: un Uovo di Pasqua. Chi vuole, chi ne ha la possibilità, in questi giorni recandosi a fare la spesa, ne acquisti uno in più e lo lasci all’interno dei carrelli solidali posti all’interno dei supermercati. Sarà poi la nostra Protezione Civile a ritirarli e a farli arrivare a destinazione”.

Hanno aderito alla campagna i seguenti supermercati: Carrefour Cerveteri, Largo A. Loreti n.2; il Supermercato Decò, Via Settevene Palo 1,G (svincolo autostradale), il Carrefour Express, Viale Fregene n.82 (vicino l’Ufficio Postale a Marina di Cerveteri), il Supermercato Coop di Cerveteri, Via Paolo Borsellino (di fronte l’Istituto Enrico Mattei), l’Hurrà Discount, Viale Manzoni 74/76, il CONAD Cerveteri, Largo Almunecar, n. 13 e il TODIS, Via Aurelia, km 42.00 (direzione Civitavecchia).

Sarà possibile inoltre sostenere la campagna nella giornata di sabato 27 marzo, quando il Gruppo dei Volontari della Protezione Civile Comunale di Cerveteri sarà impegnata al Supermercato Carrefour di Cerveteri in una raccolta straordinaria di generi alimentari

(Comune di Cerveteri)