➡️ CONOSCENZA E SCOPERTA: ANCHE IN DAD I CARABINIERI DEL CITES NELLE SCUOLE DI CERVETERI ⬅️

Un regalo speciale da parte dei Carabinieri CITES, Forza dell’Ordine preposta al controllo e tutela della specie di fauna e flora protette, alle scuole di Cerveteri

Nella giornata di oggi, lunedì 22 marzo infatti, si recheranno presso gli Istituti Scolastici di Cerveteri per donare alle classi prime della scuola secondaria del materiale didattico per conoscere e studiare tutti i campi di azione dei Carabinieri CITES, dal controllo sul commercio di piante e animali in via di estinzione, fino alle attività a tutela degli animali.

Il materiale sarà utile sia per integrare la Didattica a Distanza sia per fare nuovi approfondimenti una volta che bambini e bambine torneranno a scuola in presenza. Le famiglie lo troveranno presso le Segreterie didattiche degli Istituti.

Per informazioni, è possibile contattare la Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri Pamela Baiocchi, che ha coordinato e seguito l’iniziativa. ☎️ 3701291611

Alessio Pascucci