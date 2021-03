Turchia, grande manifestazione contro il ritiro dal trattato a tutela delle donne

I gruppi per i diritti umani hanno protestato in piazza, a Istanbul, dopo che la Turchia si è ritirata dal primo trattato vincolante al mondo per prevenire e combattere la violenza contro le donne, scatenando indignazione sia nazionale che internazionale.

Sarebbe stato un passo decisivo per prevenire e combattere la violenza di genere

VIDEO

(La Repubblica)